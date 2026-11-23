Los mejores pronósticos de Manchester City vs Napoli por la Champions League. Cuotas, estado de forma y consejos para tus apuestas deportivas en este partidazo.

Descubre los mejores pronósticos de Manchester City vs Napoli para este partidazo europeo. Analizamos las cuotas y estadísticas clave para tus apuestas.

El Etihad Stadium será el escenario del choque por la jornada 5 de la Champions League, este martes 24 de noviembre a las 17:00 horas (hora de Chile). Un duelo vital para las aspiraciones de ambos equipos.

Nuestros picks Pronósticos: Manchester City vs Napoli Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Hándicap asiático: -1.25 para Manchester City El Manchester City ya dominó este enfrentamiento y recibe a un Napoli que perdió cinco partidos como visitante esta temporada. El hándicap asiático -1.25 ofrece protección parcial ante un triunfo por la mínima. 1xbet 1.56 Pronóstico Total de goles anotados por Erling Haaland: Más de 1.5 Haaland suma cinco goles en tres partidos europeos y ya marcó por duplicado ante PSG y Porto esta campaña. Su eficacia frente a una defensa vulnerable respalda la posibilidad de múltiples anotaciones. 1xbet 3.00 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Manchester City vs Napoli

Manchester City solo ha perdido dos de sus últimos 27 partidos como local en esta fase del torneo.

solo ha perdido dos de sus últimos 27 partidos como local en esta fase del torneo. Napoli encadena ocho salidas europeas sin conocer la victoria, igualando su peor registro histórico.

encadena ocho salidas europeas sin conocer la victoria, igualando su peor registro histórico. Erling Haaland lidera la competición en tiros a puerta por 90 minutos con 3.67 impactos.

lidera la competición en tiros a puerta por 90 minutos con 3.67 impactos. Los de Nápoles han recibido siete goles en sus únicos dos encuentros como visitantes en la copa.

Cuotas 1X2 Cuotas: Manchester City vs Napoli Cuotas ofrecidas por 1xBet Manchester City 1.25 1xBet Empate 6.50 1xBet Napoli 10.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs Napoli

El equipo ciudadano llega con la necesidad de reforzar su buen momento continental ante los tropiezos en el ámbito local. Los dirigidos por Enzo Maresca suman nueve puntos en la Champions, destacando sus triunfos sobre AEK Atenas y Leipzig, demostrando un poderío ofensivo letal en casa.

Por su parte, los Gli Azzurri atraviesan un presente complicado. Ubicados en la parte baja de la tabla con solo tres unidades, el equipo de Massimiliano Allegri ha sufrido defensivamente, permitiendo 11 goles en cuatro partidos. Su rendimiento como forastero es una debilidad notoria.

Nuestra apuesta segura: Hándicap Asiático -1.25

Para las apuestas en Manchester City vs Napoli, el hándicap asiático a favor del local ofrece gran solidez. Los Ciudadanos dominaron este mismo duelo el año pasado y se enfrentan a un rival que ha perdido cinco partidos como visitante esta temporada.

Considerando que los napolitanos sufrieron derrotas abultadas fuera de casa, esta línea protege la mitad de tu inversión en caso de victoria por la mínima, pero proyecta un gran valor si el City impone su jerarquía habitual.

Apuesta 1 | Hándicap asiático: -1.25 para Manchester City – 1.56 en 1xbet

Apuesta de valor: Erling Haaland anota dos o más goles

El delantero noruego mantiene cifras arrolladoras en Europa, sumando cinco goles en tres encuentros. Ante una de las peores defensas del torneo, sus opciones de múltiples anotaciones crecen considerablemente.

Su eficacia goleadora y la alta cuota disponible convierten esta opción en una excelente oportunidad. Haaland ya facturó por duplicado ante PSG y Porto esta campaña, demostrando su letalidad en el área.

Apuesta 2 | Total de goles anotados por Erling Haaland: Más de 1.5 – 3.00 en 1xbet

Cuando se enfrentan dos equipos con realidades tan distintas en Champions League, comparar las cuotas y los mercados disponibles puede marcar la diferencia. Si todavía no sabes en qué plataforma realizar tus pronósticos, puedes consultar nuestra comparativa de bet365 vs 1xbet.

Alineaciones probables en Manchester City vs Napoli

Manchester City: Donnarumma, O’Reilly, Khusanov, Dias, Nunes, Fernandez, Anderson, Foden, Cherki, Ndiaye, Haaland.

Donnarumma, O’Reilly, Khusanov, Dias, Nunes, Fernandez, Anderson, Foden, Cherki, Ndiaye, Haaland. Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Olivera, Rrahmani, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara, De Bruyne, Hojlund.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Manchester City vs Napoli

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Manchester City vs Napoli?

El Manchester City es amplio favorito debido a su fortaleza en el Etihad y el débil registro como visitante del Napoli.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputa en el Etihad Stadium a las 17:00 horas (hora de Chile) y será transmitido por las señales oficiales del torneo.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 3.00 por el doblete de Erling Haaland destaca como la mejor opción de valor considerando su estado de forma.

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