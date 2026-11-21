Descubre los mejores pronósticos de Liverpool vs Manchester United por la Premier League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido en Anfield.

Los pronósticos de Liverpool vs Manchester United apuntan a un duelo vibrante. Este domingo 22 de noviembre, los Reds reciben a unos Diablos Rojos en crisis por la Premier League.

El mítico Anfield será el escenario de este choque por la jornada 11, programado a las 13:30 horas (hora de Chile). Mientras el local busca afianzarse arriba, la visita estrena técnico intentando escapar del descenso.

Nuestros picks Pronósticos: Liverpool vs Manchester United Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Liverpool Anfield suele ser un escenario complicado para los visitantes, especialmente para técnicos debutantes. Además, el Manchester United todavía no conoce la victoria fuera de casa en la temporada. 1xbet 1.72 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Alexander Isak El delantero sueco suma siete goles y destaca como principal referencia ofensiva del Liverpool. Ante una defensa que recibe casi dos tantos por partido, su 28% de conversión respalda la apuesta. 1xbet 2.10 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Liverpool vs Manchester United

Manchester United suma ocho partidos sin ganar en la liga y estrena a Mauricio Pochettino en la banca.

suma ocho partidos sin ganar en la liga y estrena a en la banca. Los Diablos Rojos han concedido 19 goles, siendo la tercera peor defensa del torneo.

Liverpool es letal en ataque, pero sorprendentemente solo ha sumado 5 de 15 puntos en Anfield .

es letal en ataque, pero sorprendentemente solo ha sumado 5 de 15 puntos en . Alexander Isak es el goleador de los locales con siete tantos en nueve presentaciones.

Cuotas 1X2 Cuotas: Liverpool vs Manchester United Cuotas ofrecidas por 1xBet Liverpool 1.72 1xBet Empate 4.20 1xBet Manchester United 4.16 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Manchester United

Los dirigidos por Andoni Iraola marchan cuartos con 18 puntos. Aunque vienen de vencer 3-1 al Crystal Palace, su rendimiento como locales ha dejado algunas dudas. Sin embargo, su presión alta y transiciones rápidas siguen siendo un dolor de cabeza para cualquier rival.

El panorama es oscuro para los visitantes, estancados en zona de descenso a 10 puntos de su clásico rival. La llegada de Mauricio Pochettino busca frenar una racha de ocho encuentros sin victorias. Tendrán la difícil misión de rearmarse defensivamente ante uno de los ataques más temibles de Inglaterra.

Nuestra apuesta segura: Liverpool gana

Anfield es un estadio históricamente hostil, especialmente para técnicos debutantes. Los nuevos estrategas suelen sufrir en su primer duelo ante los Reds, y el equipo visitante llega sin conocer la victoria como forastero en la temporada.

Considerando el momento crítico del rival y su incapacidad para sumar de a tres, la victoria local es la opción más lógica. Esta cuota ofrece un retorno sólido respaldado por la amplia diferencia futbolística actual.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Liverpool – 1.72 en 1xbet

Apuesta de valor: Alexander Isak anota en cualquier momento

El delantero sueco es la principal carta ofensiva del equipo local, acumulando siete goles. Enfrentará a una defensa que permite demasiadas licencias y promedia casi dos goles en contra por partido.

Con una altísima tasa de conversión del 28%, Isak tiene el escenario ideal para castigar los espacios que deje el rival. Esta cuota representa una excelente oportunidad de multiplicar la inversión ante un bloque defensivo frágil.

Apuesta 2 | Anotará un gol en cualquier momento: Alexander Isak – 2.10 en 1xbet

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Alineaciones probables en Liverpool vs Manchester United

Liverpool: Alisson, Araujo, van Dijk, Jacquet, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak.

Alisson, Araujo, van Dijk, Jacquet, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak. Manchester United: Lammens, Mazraoui, Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans, Mainoo, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Liverpool vs Manchester United

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Liverpool vs Manchester United?

El claro favorito es Liverpool, respaldado por su posición en la parte alta de la tabla y la profunda crisis de resultados de los visitantes.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo se jugará en Anfield este domingo 22 de noviembre a las 13:30 horas (hora de Chile), con transmisión por definir según las señales habituales de la Premier League.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La victoria de Liverpool a 1.72 ofrece gran seguridad, mientras que el gol de Alexander Isak a 2.10 asoma como la mejor opción de valor.

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