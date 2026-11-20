RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Atlético Mineiro vs Boca Juniors, por la final de la Copa Sudamericana 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Atlético Mineiro vs Boca Juniors Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Boca Juniors Boca Juniors llega con seis victorias consecutivas y apenas perdió uno de sus últimos 24 partidos. Atlético Mineiro, en cambio, acumula siete encuentros sin ganar, con cinco derrotas y dos empates. 1xBet 2.33 Pronóstico Total de saques de esquina de Atlético Mineiro: Menos de 4.5 Atlético Mineiro registró menos de cinco córners a favor en cinco de sus seis partidos como visitante en el certamen. Además, Boca recibió cuatro o menos en seis de sus ocho presentaciones. 1xBet 1.93 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Miguel Merentiel o Santiago Ascacibar Merentiel y Ascacibar suman seis goles en la Sudamericana y lideran el xG de Boca. El mediocampista viene de marcar ante Banfield, mientras que el uruguayo anotó en todas las fases del certamen. 1xBet 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 21 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Atlético Mineiro y Boca Juniors disputarán la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo brasileño llega con una muy mala racha de siete presentaciones sin triunfos. Además, fue eliminado de la Copa do Brasil y actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. El Xeneize, que cuenta con los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios en su plantel, atraviesa un momento fantástico tras encadenar seis triunfos consecutivos. Se consagró campeón de la tabla anual del fútbol argentino, viene de convertirse en finalista de la copa nacional y, además, clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura.

En la previa de este juego, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Atlético Mineiro vs Boca Juniors, para que consideres antes de apostar en la Copa Sudamericana.

¿Cómo llegan Mineiro y Boca a la final de la Sudamericana?

Boca Juniors acumula seis victorias consecutivas entre todas las competencias y solo perdió uno de sus últimos 24 partidos: cayó ante Vasco da Gama en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Antes de eso, había sufrido una derrota en la vuelta de los dieciseisavos de final frente a O’Higgins.

Atlético Mineiro, en cambio, atraviesa una pésima racha y acumula siete presentaciones sin triunfos. En ese lapso, registra cinco derrotas y dos empates, incluida la eliminación de la Copa de Brasil.

Resultado del partido: Boca Juniors – 2.33 en 1xbet

Menos de cinco córners para el cuadro brasileño

En cinco de sus seis partidos fuera de su casa en el certamen continental, el cuadro brasileño registró menos de cinco tiros de esquina a favor.

El Xeneize, por su parte, tuvo cuatro córners en contra o menos en seis de sus ocho presentaciones en el torneo.

Total de saques de esquina de Atlético Mineiro: Menos de 4.5 – 1.93 en 1xbet

Merentiel y Ascacíbar, los favoritos para anotar en el Xeneize

Miguel Merentiel y Santiago Ascacibar son dos jugadores que aportan mucho gol al esquema xeneize. Entre ambos, marcaron seis tantos en la Copa Sudamericana y lideran los goles esperados (xG) del equipo, con 4.97 para el delantero y 2.01 para el mediocampista.

El argentino viene de convertir en el reciente triunfo por 3-0 ante Banfield, en la semifinal de la Copa Argentina. El uruguayo, por su parte, anotó al menos un gol en cada fase de la Sudamericana: convirtió ante O’Higgins, Recoleta, São Paulo y Vasco da Gama.

Anotará un gol en cualquier momento: Miguel Merentiel o Santiago Ascacibar – 1.83 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Atlético Mineiro vs Boca Juniors Cuotas ofrecidas por 1XBET Atlético Mineiro 3.49 1XBET Empate 3.26 1XBET Boca Juniors 2.33 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Atlético Mineiro vs Boca Juniors: últimos partidos