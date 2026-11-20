RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en O'Higgins vs Universidad de Chile, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: O’Higgins vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Universidad de Chile La U ganó cuatro de sus últimos cinco partidos ligueros, mientras que O’Higgins apenas consiguió un triunfo en ese período. Además, los azules ganaron sus cinco enfrentamientos recientes sin recibir goles. 1xBet 1.87 Pronóstico Anotará un gol: Eduardo Vargas Eduardo Vargas es el máximo artillero azul en el torneo, con 13 goles, y convirtió seis tantos en sus últimas siete apariciones. Además, ya marcó tres veces ante O’Higgins. 1xBet 2.39 Pronóstico Total de saques de esquina de O’Higgins: Más de 4.5 O’Higgins superó los cuatro córners en ocho de sus 13 partidos como local y registra el quinto mejor promedio del torneo en esa condición, con 6,08 por encuentro. 1xBet 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

O’Higgins y Universidad de Chile se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

El Celeste estuvo a un paso de clasificar a la Copa Libertadores de la próxima temporada, pero cayó por 3-0 en la final de la Copa de la Liga. En el torneo, marcha duodécimo con 31 puntos y tiene un ojo puesto en la lucha por la permanencia, ya que solo le saca cinco unidades a Universidad de Concepción. La U, por su parte, se mantiene en la segunda posición y necesita seguir sumando triunfos para conservar su ventaja sobre Universidad Católica en la lucha cabeza a cabeza por el Chile 2.

En la previa de este partido, nuestro experto te presenta los tres mejores pronósticos de O’Higgins vs Universidad de Chile, para que consideres antes de apostar.

La U sigue peleando por el Chile 2

Universidad de Chile ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en el Campeonato Nacional y necesita seguir sumando triunfos para mantenerse en el segundo puesto.

O’Higgins, por su parte, viene de perder la final de la Copa de la Liga por 3-0 ante Coquimbo Unido y apenas ganó uno de sus últimos cinco encuentros en el torneo.

Además, la U ha sido contundente en el historial reciente: ganó los últimos cinco enfrentamientos, con 14 goles anotados y sin recibir ninguno.

Resultado del partido: Universidad de Chile – 1.87 en 1xbet

Vargas, el goleador de la U en la Liga de Primera

Eduardo Vargas es el máximo goleador de Universidad de Chile en el torneo, con 13 tantos en 25 apariciones. Además, marcó seis goles en sus últimas siete presentaciones entre liga y copa.

En su carrera, registra tres conquistas frente al Capo de Provincia: dos en el Clausura 2011 y una en la semifinal del Apertura del mismo año.

Anotará un gol: Eduardo Vargas – 2.39 en 1xbet

Los córners para el Celeste en su casa

En ocho de sus 13 localías en el certamen, el conjunto celeste registró más de cuatro saques de esquina a favor. Posee el quinto promedio más alto en dicha condición, con 6,08 cada 90 minutos.

Total de saques de esquina de O’Higgins: Más de 4.5 – 2.00 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: O’Higgins vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por 1XBET O’Higgins 3.61 1XBET Empate 3.50 1XBET Universidad de Chile 1.87 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Con objetivos muy distintos, O’Higgins y Universidad de Chile afrontan un partido en el que los puntos valen oro. Con el código promocional de 1xbet tienes beneficios disponibles para nuevos usuarios: una alternativa para sumar más opciones a tu previa futbolera y descubrir cómo aprovechar las promociones de la plataforma.

Historial de O’Higgins vs Universidad de Chile: últimos partidos