El histórico ex arquero de la selección chilena suma bonos para acompañar al Ingeniero, si es que acepta el cargo de DT.

La selección chilena jugó su último partido del año el pasado martes, cuando empató 0-0 con Colombia en el estadio Monumental, cerrando la etapa del entrenador interino Nicolás Córdova.

En primera instancia se pensaba que el período del jefe de las selecciones juveniles en la Roja adulta iba a ser momentáneo, sin embargo, se quedó por más de un año y medio en el cargo, debido a que aún no se cierra acuerdo con un cuerpo técnico.

En las últimas horas surgió que la Federación de Fútbol de Chile acelera conversaciones y en febrero próximo le ofrecerá el puesto de DT del equipo nacional a Manuel Pellegrini, el gran deseo del medio futbolístico. Hay que convencer al Ingeniero.

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Revelan que Claudio Bravo puede acompañar a Manuel Pellegrini en la Roja

La opción de Pellegrini en la Roja toma color e incluso le arman su cuerpo técnico, ya que el periodista Francisco Caneo contó en DLT Sports que Claudio Bravo puede unirse al staff del estratega.

“En enero la Federación quiere tener una respuesta de Pellegrini, necesitan saber si se va a venir o no, porque si se viene en junio, se espera hasta junio”, señaló el reportero.

Claudio Bravo suena como acompañante de Pellegrini en la Roja. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“A mí me dijeron que hay un nombre acá que es muy cercano a Pellegrini y que está en Chile. Sería un buen puente y embajador para traer a Pellegrini. Claudio Bravo. ¿Si llega Pellegrini ustedes no ven a Claudio Bravo en su cuerpo técnico? Mínimo sería el preparador de arqueros de la Selección”, agregó el popular Topito.

La selección chilena sigue sin entrenador, pero todo apunta a que irán por Manuel Pellegrini para que se haga cargo del proceso de cara al Mundial 2030.