Para el "Ingeniero" es más importante el grueso de la campaña que el duelo puntual ante los andaluces. "Tan importante es tener una regularidad, una campaña para conseguir logros", afirmó.

Más allá de los desafíos que tiene en la presente temporada, el técnico chileno Manuel Pellegrini enfrentará una nueva edición del derbi andaluz, cuando con el Betis visite al Sevilla de su compatriota Gabriel Suazo, este sábado en el Estadio “Ramón Sánchez Pizjuán”.

El historial del Ingeniero ante el cuadro del Nervión es negativo. Apenas tres victorias, seis empates y cuatro derrotas en sus enfrentamientos como DT de los albiverdes. Pese a ello, sus campañas fueron más exitosas que las del archirrival.

Quizás por lo mismo, a la hora de preguntarle a Pellegrini por la importancia que tiene para él este derbi andaluz, prefiere bajarle el perfil sin asco. Es más, el técnico de Betis admite que le interesa más llegar a competencias internacionales que ganarle al Sevilla.

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La brutal reflexión de Pellegrini previo al derbi andaluz

“Para la hinchada ganar todos los derbis sería muy importante. Si usted me pregunta a mí ganar los derbis y salir quinceavos, le digo que prefiero no ganar los derbis y salir quinto, cuarto, jugando Champions League; pues no tiene relación una cosa con la otra”, confiesa el Ingeniero.

En esa línea, Pellegrini agrega que “dentro de lo que, personalmente, pienso que es tan importante tener una regularidad, una campaña para conseguir logros. Dentro de eso, tiene que estar intentar ganar los derbis también, porque sabemos que es un partido distinto a la de toda hinchada”.

Sobre si el Betis es favorito sobre el Sevilla para el clásico, el DT chileno expresa que “nunca lo hay, uno puede ganar los nueve derbis anteriores y perder el siguiente. Cuanto uno más se sienta favorito, es peor. Es un derbi con dos equipos en un buen momento, pero como dije, saldremos a intentar ganar desde el primer minuto“.

¿Cuándo es el clásico?

La edición 129 del derbi andaluz entre el Sevilla de Gabriel Suazo y el Betis de Manuel Pellegrini se disputará este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

En síntesis