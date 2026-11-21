Investigación periodística revela conversaciones por Whatsapp que confirman la participación directa de estos empresarios en la adquisición del 63 por ciento del club.

Días después de revelarse pagos al ex presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, por más de $2 mil millones de pesos desde sociedades vinculadas a los ex controladores de Huachipato y Ñublense, aparece otra importante novedad.

Según revela el medio Ciper Chile, existen chats de Whatsapp entre Alfredo Harz, ex ejecutivo del grupo Sartor, y Pedro Pablo Larraín, ex controlador y presidente del ente privado, que demuestran la participación de Victoriano Cerda y Patrick Kiblisky en la adquisición de Azul Azul.

Uno de ellos, con fecha 31 de agosto del 2020, apuntaba a las primeras negociaciones con Carlos Heller, ex dueño de la U de Chile, y decía “mañana tengo a las 10 reunión con Patrick [Kiblisky] y Victoriano Cerda por lo de la U ¿Puedes hacerla tú?”.

Otro de ellos, de Harz a Larraín, le pide consultar con el otrora propietario de Huachipato “si podría reinvertir su dinero el mismo día que se lo devolvieran”, quien comprometió mediante la empresa Nexus hasta $1.300 millones de pesos.

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Revelan que Huachipato y Ñublense armaron compra de la U de Chile

Pero la cosa no acaba ahí. Aparece un nombre que hasta hace poco tiempo se llegó a vincular con Azul Azul y que siempre se negó su presencia. La referencia es para el representante de futbolistas Fernando Felicevich, a través de su agencia Vibra Fútbol.

Alfredo Harz le preguntó a Larraín, luego de la primera negativa de Heller a vender la U de Chile al grupo Sartor, “¿Victoriano representa jugadores? Pensaba que no”, a lo que le respondieron “nooo para nada. Solo es dueño del Huachi“.

La situación quedó expuesta luego que, mientras Cerda era dueño del cuadro acerero, todo su plantel era manejado por Felicevich, y que incluso había obligación de firmar con Vibra para ser parte.

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Cabe señalar que mientras Kiblisky le manifestó a Ciper no recordar estas operaciones, cercanos a Cerda indicaron al medio que “no tuvo ninguna relación y que ser parte de la compra de la U fue una idea pero que no la tomó”.

En síntesis