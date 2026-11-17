Un reportaje de Ciper entregan nuevos antecedentes que confirman una relación económica, pese a que hay una defensa por esos pagos.

El último intento de Michael Clark por cambiar sus medidas cautelares, que lo tienen hace meses en prisión preventiva por el Caso Sartor, destaparon antecedentes que lo relacionan con los excontroladores de Huachipato y Ñublense.

Todo, porque la defensa del exmandamás de Universidad de Chile mostró las cartolas bancarias del expresidente de la concesionaria Azul Azul, donde, según detalló Ciper, se pueden ver movimientos por más de $2.000 millones desde sociedades vinculadas a Victoriano Cerda y Patricio Kiblisky.

Una situación que, por un lado, confirma la cercanía de los protagonistas, además que complican mucho más el escenario de Michael Clark, pese a que tuvo una defensa en el reportaje.

El momento en que Gendarmería se llevó a Michael Clark.

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Los millones pagados a Michael Clark

En detalles, el informe destaca que estos movimientos corresponden a fechas que van entre entre 2021 y 2024 y son, principalmente, a pagos realizados por Nexus, cuyo controlador, Jacques Gliksberg, uien se confirma que mantiene negocios con ambos empresarios.

En ese sentido, Ciper tomó contacto con los representantes judiciales de Michael Clark, quienes precisaron que los pagos millonarios registrados corresponden a asesorias comerciales.

Por un lado, en números que llaman la atención, se pueden ver transferencias de la empresa Marinvest SpA, por cifras superiores a los 18 millones que fueron pagadas directamente a la cuenta de Clark.

Pero lo más llamativo es que aparecen dos abonos millonarios desde Nexus Chile Health a Redwood Capital, la empresa de asesorías de Michael Clark, por casi 2 mil millones desde 2021 a 2024.