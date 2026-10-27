El ex presidente de la U puede tener cambio de medida cautelar, a días del cambio de directorio que afrontará Azul Azul.

Michael Clark tiene novedades desde su encierro en en el anexo cárcel Capitán Yaber, donde se mantiene en prisión preventiva luego de ser imputado en el caso Sartor, donde se revisa cómo adquirió las acciones que lo llevaron a ser el mayoritario de U de Chile.

Esto, porque el ex presidente de Azul Azul logró que su revise su situación, luego de las gestiones realizadas por su abogado, Bernardo Rosenverg, la que ya tiene fecha.

Fue radio ADN quienes entregaron los detalles de la situación de Michael Clark, algo que también siguen de cerca en Universidad de Chile, a días que salga el directorio que conformó tras su renuncia.

El día que Michael Clark fue llevado por Gendarmería a la cárcel. Foto: Captura de transmisión de Poder Judicial TV vía Aton Chile

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Michael Clark volverá a enfrentar a la justicia

Para el 9 de noviembre quedó agendada la revisión de la prisión preventiva de Michael Clark en el Centro de Justicia, de manera de intentar revocar su permanencia en Capitán Yaber.

Así lo detalla el citado medio, donde explican que “el expresidente de Azul Azul ha intentado diversas herramientas legales con tal de revocar su permanencia en el anexo cárcel Capitán Yaber, cuestión por la cual podría tener avances en los próximos días”.

“Esto luego que, tras gestiones de su abogado, Bernardo Rosenverg, se fijó una audiencia en la que se revisará su prisión preventiva“, destacan con la fecha que confirma la situación.

Hay que recordar que en la U de igual forma miran atentos, ya que tienen la junta de accionistas el 13 de noviembre, sólo días después, tras la orden de liquidador Eduardo Godoy de revocar el directorio que dejó tras su salida.