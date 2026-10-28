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Liga de Primera

Universidad Católica vs. Audax Italiano: horario, canal y dónde ver EN VIVO por Liga de Primera

La UC busca sumar en casa para acercarse a sus objetivos internacionales y no ceder terreno ante la U en la Liga de Primera.

Por Franccesca Arnechino

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La UC se juega puntos clave ante Audax Italiano.
© Photosport.La UC se juega puntos clave ante Audax Italiano.

Universidad Católica enfrenta este miércoles el partido pendiente ante Audax Italiano, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

Los cruzados necesitan recuperarse después de caer por 3-1 ante Unión La Calera. Además, no gana desde el 12 de septiembre, cuando derrotó por 3-2 a Palestino.

La UC llega en el tercer lugar con 42 puntos y busca acercarse a U. de Chile, que suma 48 unidades. Audax Italiano está duodécimo con 29 puntos, tras empatar 1-1 frente a Huachipato.

La UC no gana desde el 12 de septiembre, cuando superó por 3-2 a Palestino.

La UC no gana desde el 12 de septiembre, cuando superó por 3-2 a Palestino.

¿A qué hora juega U. Católica vs. Audax Italiano y dónde ver EN VIVO?

Universidad Católica vs. Audax Italiano juegan este miércoles 28 de octubre, desde las 20:30 hrs. en el Claro Arena, por el partido pendiente de la fecha 24 en Liga de Primera.

El partido entre Cruzados e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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En resumen…

  • Partido: Universidad Católica vs. Audax Italiano.
  • Horario: miércoles 28 de octubre, a las 20:30 horas.
  • Transmisión: TNT Sports Premium y Max.
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