Universidad Católica enfrenta este miércoles el partido pendiente ante Audax Italiano, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.
Los cruzados necesitan recuperarse después de caer por 3-1 ante Unión La Calera. Además, no gana desde el 12 de septiembre, cuando derrotó por 3-2 a Palestino.
La UC llega en el tercer lugar con 42 puntos y busca acercarse a U. de Chile, que suma 48 unidades. Audax Italiano está duodécimo con 29 puntos, tras empatar 1-1 frente a Huachipato.
La UC no gana desde el 12 de septiembre, cuando superó por 3-2 a Palestino.
¿A qué hora juega U. Católica vs. Audax Italiano y dónde ver EN VIVO?
Universidad Católica vs. Audax Italiano juegan este miércoles 28 de octubre, desde las 20:30 hrs. en el Claro Arena, por el partido pendiente de la fecha 24 en Liga de Primera.
El partido entre Cruzados e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
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En resumen…
- Partido: Universidad Católica vs. Audax Italiano.
- Horario: miércoles 28 de octubre, a las 20:30 horas.
- Transmisión: TNT Sports Premium y Max.