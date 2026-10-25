Pronósticos Universidad de Chile vs Everton: los Ruleteros quieren meterse en la pelea por el Chile 2

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Chile vs Everton, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Chile vs Everton Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico RESULTADO DE LA PRIMERA MITAD: EMPATE Universidad de Chile empató 15 veces al descanso y Everton lo hizo en 11 ocasiones. Además, dos de los tres enfrentamientos entre ambos durante esta temporada terminaron igualados en la primera mitad. 1xBet 2.35 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: EDUARDO VARGAS Vargas viene de marcar ante Ñublense y acumula 10 goles en 22 partidos de liga. Además, anotó frente a Everton en la Copa Chile, cuando la U selló su clasificación a cuartos de final. 1xBet 2.16 Pronóstico INTERVALO DE GOL (76-90 MINS): SÍ Se anotaron goles desde el minuto 76 en seis de los últimos siete partidos ligueros de Universidad de Chile. La misma tendencia apareció en tres de las cuatro presentaciones recientes de Everton. 1xBet 1.86 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Chile y Everton se enfrentarán este lunes 26 de octubre, a las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente, en el último partido de la fecha 25 de la Liga de Primera.

Los Azules vienen de golear por 6-0 a Ñublense y siguen al acecho de Colo Colo. Actualmente, ocupan el segundo puesto con 45 puntos, a nueve unidades del líder. Además, el próximo fin de semana afrontarán un duelo clave por el Chile 2: el Clásico Universitario frente a los Cruzados. Por su parte, los Ruleteros estarán atentos a lo que ocurra en esa jornada, ya que marchan cuartos con 39 unidades y sueñan con meterse en la disputa por ese cupo, que actualmente se pelean la U y la UC.

En la previa de este choque, nuestro especialista te brinda los tres mejores pronósticos de Universidad de Chile vs. Everton, para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

El empate en el primer tiempo asoma como protagonista en el duelo entre Azules y Ruleteros

Universidad de Chile y Everton figuran entre los cinco equipos de la Liga de Primera con más empates al término del primer tiempo. Los Azules igualaron 15 veces en la primera mitad, mientras que los Ruleteros se fueron al descanso con el marcador igualado en 11 ocasiones.

Además, en dos de los tres enfrentamientos entre ambos durante esta temporada, la primera parte terminó en empate.

Resultado de la primera mitad: Empate – 2.35 en 1xbet

El recuerdo de Copa Chile acompaña a Vargas en la previa ante Everton

Eduardo Vargas viene de marcar uno de los goles de Universidad de Chile en la goleada por 6-0 sobre Ñublense. El delantero suma 10 tantos en 22 partidos disputados en el torneo.

El atacante chileno, que cumplió 36 años esta semana, también anotó el gol de la U en el empate 1-1 ante Everton, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile. Su tanto selló la clasificación de los Azules y la eliminación del conjunto viñamarino.

Anotará un gol: Eduardo Vargas – 2.16 en 1xbet

Azules y Ruleteros podrían reservar goles para el cierre

En seis de los últimos siete partidos de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, se marcó al menos un gol a partir del minuto 76.

Esta tendencia también se registró en tres de los cuatro encuentros anteriores de Everton en la Liga de Primera.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.86 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Chile vs Everton Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad de Chile 1.60 1xBet Empate 3.85 1xBet Everton 4.66 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Universidad de Chile vs Everton: últimos partidos