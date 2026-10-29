En dichos que se atribuyen al presidente de la ANFP, registro deja en evidencia que el directivo no debía votar para denunciar a los nortinos, lo que finalmente sí sucedió.

Pablo Milad protagonizó un nuevo capítulo por la teleserie del momento en el fútbol chileno: San Marcos de Arica. Tras el aviso de desafiliación del club nortino, un audio atribuido al presidente de la ANFP remeció el caso.

Es que todo partió cuando el directorio de la ANFP decidió denunciar a los Bravos del Morro, acusando presuntas irregularidades financieras. Previo a eso, un audio reveló que el mandamás de Quilín habría avisado que no votaría, lo cual finalmente no ocurrió.

“Hasta yo me tengo que inhabilitar para votar, porque también está Curicó. Entonces yo como fui ex presidente de Curicó, yo por cualquier cosa de Arica me tengo que inhabilitar, o por Puerto Montt, o lo que sea”, dice el audio presentado por el medio Primera B Chile.

¿Qué pasó con la votación por San Marcos?

Dicha votación para decidirse a denunciar a San Marcos de Arica tuvo finalmente a Pablo Milad entre sus integrantes. En el mismo audio revelado que se atribuye al presidente de la ANFP, dice que otro integrante tampoco debía participar del proceso.

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“El gordo (Andrés Alvarado) también se tiene que inhabilitar, por la relación directa que tiene con Santa Cruz”, dice el registro, que por ahora no se sabe cuál era su destinatario.

Finalmente, en dicha votación para denunciar a San Marcos de Arica votaron Pablo Milad, Andrés Alvarado, Jorge Aguilar, Mauricio Moreno y Alberto Núñez. Quien se restó del proceso fue Jorge Yunge.

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Ahora los ariqueños deberán iniciar su largo proceso de apelación, primero a la Segunda Sala, y luego a la justicia ordinaria en caso de tener respuesta negativa. Por eso, la Primera B está de baja hasta nuevo aviso, con excepción del duelo Curicó vs Temuco, de este viernes.

El audio: