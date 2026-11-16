Gracias a su buena campaña que lo tiene como titular indiscutido en el Cacique y la Selección Chilena, desde Norteamérica buscan firmar al surgido en Unión Española.

Con la obtención de la estrella 35, en Colo Colo ya comienzan a planificar la próxima temporada y un aspecto importante será la conformación del plantel, donde la dirigencia de Blanco y Negro deberá lidiar contra otros mercados que vendrán por sus figuras.

Una de ellas es el defensor central Jonathan Villagra, quien pasó de un 2025 para el olvido a un 2026 consagratorio, como titular en la última línea que le valió su primera citación a la Selección Chilena, donde además ya se ganó su puesto.

Pues resulta que según reporta Radio ADN, hasta las oficinas de Colo Colo llegaron sondeos por el jugador de 25 años “desde el fútbol mexicano y otros mercados internacionales, pero lo más concreto llegaría desde tierras norteamericanas”.

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Titular en Colo Colo recibe sondeos desde Norteamérica

De todas formas, no será una tarea sencilla para los interesados en Villagra, puesto que por el hecho de que recién se firmó la extensión de su contrato hasta fines del 2030, quienes busquen su incorporación deberán negociar directamente con la dirigencia alba.

Si bien según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado del central es de apenas US$1 millón de dólares, y Colo Colo lo adquirió a mediados de 2024 por US$500 mil de la moneda estadounidense, será el club quien podrá exigir lo que estime conveniente.

En la presente temporada con la camiseta alba, entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, Jonathan Villagra suma 2.880 minutos en 29 encuentros, donde sólo en uno fue suplente, en los que registra dos asistencias y tres tarjetas amarillas.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 28 del Campeonato Nacional, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a la Universidad Católica, este domingo 22 de noviembre desde las 18:00 horas.

En síntesis