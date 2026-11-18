Diego Arias se transformó en el máximo artillero de Deportes Santa Cruz y ahora se suma a la lista de jugadores que buscan club.

La Primera B finalizó y ya comienza a moverse en el mercado de fichajes. Y uno de los nombres más cotizados es Diego Arias que fue uno de los máximos artilleros del fútbol chileno.

El delantero llegó a Deportes Santa Cruz proveniente de Santiago Morning y de inmediato marcó diferencias. En la Primera B marcó 17 goles, entre ellos destacó la jornada mágica ante Curicó donde despachó cuatro tantos. Por su parte en Copa Chile también se anotó otras cuatro conquistas.

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Por lo que se ubicó como uno de los goleadores del fútbol chileno. Lo que ya despierta el interés de varios clubes del balompié nacional. El primero que apareció como interesado fue O’Higgins pero todo quedó en rumor.

Diego Arias se despide de Deportes Santa Cruz

Pero todo indica que el interés por el jugador de 26 años se incrementará ya que quedó como jugador libre tras su paso por Santa Cruz. “Hoy toca cerrar una etapa muy especial en mi carrera, pero también en mi vida. Me despido con el corazón lleno de gratitud, con la tranquilidad de haberlo dejado todo”, expresó el ariete en sus redes.

“A pesar de la lesión que por momentos no me dejaba rendir como quería, nunca bajé los brazos ni dejé de luchar. Todo lo vivido este año me deja un aprendizaje enorme”, complementó Diego Arias sobre la pubalgia que lo dejó fuera varias fechas.

“Ahora toca descansar, desconectar, disfrutar junto a mi familia para recargar energías”, sentenció Arias con un resumen de sus mejores postales este 2026.