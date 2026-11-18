Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, recordó la primera aventura que tuvo el tocopillano en Pedrero. Y le dedicó un tremendo elogio. ¿Irá por él en el mercado de fichajes?

Colo Colo todavía no termina de disfrutar la obtención del título en la Liga de Primera, aunque el presidente de Blanco y Negro ya traza su plan para la confección del plantel 2027 y se refirió a Alexis Sánchez. No con la intención de obtener su fichaje.

O no al menos tan directamente. De todas maneras, Aníbal Mosa sabe que hay mucho trabajo por delante en el mercado de pases que se avecina. “Los equipos que tenemos nos alcanzan para el torneo local, pero para afuera es distinto si queremos competir”, le dijo el empresario a Mega Deportes.

Con la renovación de Fernando Ortiz prácticamente asegurada, el paso siguiente es mirar las renovaciones. Entre ellas, la de Arturo Vidal, aunque hay varios jugadores que deben negociar su continuidad. Como Álvaro Madrid, cuyo pase pertenece a Everton de Viña del Mar.

Aníbal Mosa en plena celebración del título 35 de Colo Colo en Chillán. (Andrés Piña/Photosport).

O Lautaro Pastrán, quien es propiedad de Belgrano de Córdoba. “Arturo es un baluarte de la institución y cuando tengamos amarrado al cuerpo técnico se conversará con él. Conocemos de su calidad, tuvo un muy buen año”, dijo Mosa sobre el Rey.

Y también le dedicó elogios al Maravilla, quien tuvo un semestre agrio en el CF Montréal de la Major League Soccer. “Es un tremendo nombre, tremendo jugador”, manifestó el mandamás de la concesionaria que controla el destino del Eterno Campeón.

Alexis Sánchez estuvo muy lejos de destacar en el cuadro canadiense, colista de la MLS. (Chris Tanouye/Getty Images).

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Mosa revive el paso de Alexis Sánchez por Colo Colo en 2006 y 2007

Alexis Sánchez estuvo en Colo Colo hace exactas dos décadas, cuando llegó a préstamo desde el Udinese de Italia. En el Cacique, el tocopillano jugó 49 partidos y anotó nueve goles. Un rendimiento que Aníbal Mosa todavía recuerda con cariño.

“Pasó por Colo Colo. Lo que hizo ahí lo catapultó a los mejores equipos del mundo”, reflexionó el empresario puertomontino. Aunque eso no es totalmente cierto: después de su estadía en los albos, AS7 estuvo cedido en River Plate de Argentina.

Alexis Sánchez celebra un gol que le anotó a U de Chile en un Superclásico que los albos ganaron 4-2. (JUAN GABRIEL SOTO/PHOTOSPORT).

Luego, brilló en la Serie A por el Udinese. Y desde el cuadro de Friuli fue que saltó al Barcelona de España, donde estuvo durante tres temporadas. Gracias a su rendimiento en el cuadro culé, el Arsenal de Inglaterra desembolsó una fortuna para quedarse por sus servicios.

Unos 42 millones 500 mil euros para sacarlo de la ciudad condal. En los Gunners fue un crack indiscutido. ¿Tendrá una segunda aventura en el Cacique? El tiempo dirá, aunque Mosa dio el primer paso con elogios públicos para el goleador histórico de la selección chilena.