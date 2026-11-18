La continuidad del King es uno de los temas más importantes en Colo Colo en este cierre de temporada.

Colo Colo ya tiene la copa en la mano, por lo que ahora mira otros temas, como la renovación de Arturo Vidal. Joaquín Sosa fue claro sobre la continuidad de su compañero.

Los Albos tienen los pasajes asegurados para la Copa Libertadores 2027. Para dar pelea a nivel continental, es fundamental el armado del plantel. Primero, deben ver quiénes son los que siguen y quiénes hacen las maletas. En Macul hay incertidumbre.

La continuidad de Vidal

Arturo Vidal es el capitán de Colo Colo y gran referente del equipo. Pese a esto, y a ser titular indiscutido para Fernando Ortiz, todavía no tiene definida su continuidad. Desde el club han indicado que todo será analizado tras el término del torneo. Ni el entrenador sabe su futuro.

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Al interior de los Albos ha generado un poco de rareza todo, más considerando el estatus y trayectoria de Vidal. El propio bicampeón de América se ha mostrado molesto con la situación. Joaquín Sosa habló al respecto. Si bien evitó ser categórico, mostró la relevancia que tiene el King y la necesidad de que siga.

“No puedo decir mucho, es tema del presidente (Aníbal Mosa) y de él. Arturo sabe lo que pienso, es uno de los mejores de Chile sino es el mejor, todo plantel necesita a alguien así. Humilde, compañero, cuando habla se escucha. Aprendemos día a día de él, no te regala un entrenamiento, es competitivo. Para nosotros es importante, nos da experiencia, calidad, nos da todo“, indicó el charrúa.

Vidal todavía no sabe si seguirá en Colo Colo. Imagen: Photosport

Joaquín Sosa ha sido figura en Colo Colo. Llegó sin muchos reflectores, pero habló en la cancha, donde realmente importa. Hacer una buena Copa Libertadores es un anhelo. Para aquello, el uruguayo sabe que con lo que tienen no les alcanza y deben agregar nuevos soldados a su batallón.

“Para el año que viene el plantel debe ser más extenso y competitivo, estará la Libertadores que es un campeonato intenso, largo si se puede dar paso a paso lo que queremos. Tampoco es que te diga hay que traer a este, falta terminar un buen año, ganar el clásico (U. Católica), la otra copa que queda y ver qué es lo mejor para hacer las contrataciones“, cerró Sosa.