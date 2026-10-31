“Tuvo un problema…”: Alarma en Colo Colo por el estado de Joaquín Sosa en recta final del campeonato

Pese a que marcó ante la “U” de Conce, en el cuerpo técnico revelaron un problema personal y además se pierde el partido ante Ñublense.

Las alarmas se activan en Colo Colo. Esto porque a pesar de la victoria ante Universidad de Concepción, hay una de las piezas titulares en el equipo de Fernando Ortiz que no podrá estar la próxima fecha ante Ñublense.

Esto tiene relación con Joaquín Sosa que volvió a ser titular ante el “Campanil”. Incluso marcó el último tanto para cerrar la goleada por 6-1. Lo que celebró de forma emotiva apuntando al cielo y con el abrazo de todos sus compañeros.

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Sin embargo, su presentación quedó marcada por la tarjeta amarilla que recibió en la primera etapa. El charrúa incluso peligró con la expulsión pero el juez Gastón Philippe finalmente desestimó.

Joaquín Sosa marcó el sexto en la goleada de Colo Colo sobre la “U” de Concepción

El tema es que con dicha amonestación llegó a la quinta tarjeta, por lo que se pierde el encuentro del próximo 8 de noviembre en Chillán. Para peor, su salida estuvo marcada por las molestias físicas que presentó en el talón. Lesión que ya viene arrastrando hace varios meses.

Fernando Ortiz y su respaldo a Joaquín Sosa: reveló delicado momento familiar

Tras el pitazo final, Fernando Ortiz de inmediato respaldó a Joaquín Sosa. Incluso fue el encargado de explicar qué el motivo de su curiosa celebración.

“Joaco tuvo un problema personal. Es algo que sucede en la vida cotidiana, pero también me pone feliz el momento que supo sobrellevar”, enfatizó.

A su vez, el “Tano” destacó que volvió a marcar en una jugada que habían preparado en la semana. “Anota un gol merecido porque habíamos trabajado el balón detenido”, expresó el adiestrador.

Así las cosas ahora Colo Colo tendrá que planificar su visita a Ñublense sin el central charrúa. Lo positivo es que podrá retornar para el clásico ante Universidad Católica en el Estadio Monumental y que podría ser el escenario ideal para bajar la estrella 35.