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Liga de Primera

El curioso juramento de Colo Colo tras goleada ante la “U” de Concepción: “No hay que marearse”

Javier Correa recalcó que ahora el Cacique no puede volver a fallar como lo hizo en las últimas fechas y debe asegurar el título lo antes posible.

Por Felipe Pavez Farías

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Javier Correa llamó a asegurar el título para recién poder festejar en Colo Colo
© photosportJavier Correa llamó a asegurar el título para recién poder festejar en Colo Colo

Colo Colo volvió a los triunfos en la Liga de Primera. Luego de cuatro fechas sin saber de victorias, el Cacique recuperó el rumbo y goleó por 6-1 a Universidad de Concepción

Victoria que deja más puntero que nunca al Cacique con 58 unidades y que ahora le pasa la presión a la “U” que debe disputar el clásico universitario con la UC. 

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Sin embargo, en el Estadio Monumental el tono cambió radicalmente a lo que se registraba en jornadas anteriores. ES que la parecer la mala racha se sintió en el plantel y ahora el objetivo es no volver a ceder ni un centímetros a sus perseguidores. 

Así lo retrató Javier Correa que como genio y figura de la jornada con cuatro goles, enfrentó a los medios post partido. Al “Nine” se le consultó cuándo le gustaría ser campeón, y el trasandino se sinceró fiel a su estilo. 

Me gustaría que se termine en la que viene”, indicó dejando de lado la opción de estar la definición una semana más para el clásico con Católica en el Monumental. 

Por lo mismo, el cordobés llamó a la calma para seguir concentrados en el gran objetivo del año. “Estamos contentos porque ahora estamos ahí. Pero no hay que marearse. No hay que creerse lo que no somos. Hay que laburar y el día que se dé, festejaremos”, sentenció. 

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera?

Colo Colo ahora es puntero de la Liga de Primera con 58 unidades, mientras que Universidad de Chile sigue con 48 a la espera de lo que haga en el clásico universitario ante la UC en el Claro Arena.

El Cacique vuelve a jugar este lunes 2 de noviembre por la Copa Chile cuando reciba a Puerto Montt por los 45 minutos restantes de la revancha por cuartos de final. Tras ello, será el turno de jugar por el torneo local. El domingo 8 de noviembre debe visitar a Ñublense en Chillán en duelo pactado a las 15:00 horas. 

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