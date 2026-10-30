Los Albos necesitaban sacarse la mochila de los cuatro partidos sin ganar y vaya que lo lograron ante U. de Concepción.

Colo Colo dejó atrás las dudas con una verdadera exhibición ante Universidad de Concepción. Fernando Ortiz valoró la victoria, ya que sabe que puede valer un campeonato.

Los Albos venían de cuatro partidos sin ganar y lo que tenía más preocupado al entrenador, es que no venían jugando de buena manera. Pese a todo esto, se destaparon contra el Campanil, derrotándolos por 6-1 en el Estadio Monumental.

El feliz Fernando Ortiz

Fernando Ortiz era uno de los más autocríticos con el presente de Colo Colo. Por lo mismo, luego de la goleada frente a Universidad de Concepción también era uno de los más felices. El entrenador sabía que era un encuentro relevante para dejar atrás los fantasmas.

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“Necesitábamos encontrar el equipo que mantuvimos durante todo el año. Gran parte del partido demostramos ese equipo y no hay que soltarlo (…) sabíamos que era un partido importante con nuestra gente, necesitábamos volver a ciertas situaciones que habíamos dejado. Durante los 95 minutos las volví a ver”, indicó Ortiz.

Respecto a las mejoras que tuvo el equipo, el Tano no dudó en resaltar la “actitud, saber que estamos en una situación difícil. Como todos los equipos que intentan siempre jugar, hay bajones anímicos. El equipo está, es cuestión de hacérselo ver, creer y que lo puedan visualizar“, remarcó.

Colo Colo llegó a 58 puntos, sacándole 10 unidades de ventaja a Universidad de Chile. Los Azules tienen que enfrentar el domingo 1 de noviembre a Universidad Católica. Fernando Ortiz destacó el buscar soluciones cuando los duelos no son sencillos.

“Siempre trato de buscarle la solución en el momento que enfrentemos a cada rival. A veces funciona, pero no me cierro ni me quedo con algo que tengo en mi cabeza, busco variantes“, cerró Ortiz.