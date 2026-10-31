Revisa el horario, las formaciones, dónde ver en vivo por TV y cómo llegan Universidad Católica y la U de Chile en la tabla al Clásico Universitario 203.

Uno de los duelos con más historia del fútbol nacional se disputará este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena, cuando Universidad Católica y Universidad de Chile le den vida a la edición 203 por torneos domésticos del Clásico Universitario.

Este encuentro tendrá un condimento especial, pues está en juego la disputa del cupo Chile 2 para la próxima Copa Libertadores, e incluso si se da cierto resultado, le puede dar una mano importante al líder Colo Colo para ser el próximo campeón.

El Clásico Universitario 203, que en el historial favorece por corta distancia a Universidad de Chile que acumula 77 victorias contra 62 de Católica, además de otros 63 empates, con 290 goles para los azules y 264 a favor de los cruzados.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Universidad Católica vs. Universidad de Chile?

El duelo que enfrentará en el Claro Arena a La Franja con el Romántico Viajero se disputará este domingo 1 de noviembre a contar de las 12:30 horas. Cambio de horario ordenado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana ante el riesgo de lluvias y tormentas eléctricas.

¿Dónde ver en vivo por TV y Streaming el Clásico Universitario?

El partido entre Católica y la U, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Formaciones probables de la UC y la U

Así formaría Universidad Católica

El técnico cruzado Daniel Garnero tendrá importantes bajas para este encuentro, donde destacan el argentino Fernando Zuqui por expulsión, Branco Ampuero y Bernardo Cerezo por lesiones, además de Gary Medel quien fue cortado tras un fuerte conflicto con el DT argentino.

El 11 titular de Católica para enfrentar a la U sería con Darío Melo en el arco; Sebastián Arancibia, Agustín Farías, Agustín García Basso y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en mediocampo; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri en delantera.

La alineación de la Universidad de Chile

A diferencia de los cruzados, el técnico azul Fernando Gago cuenta con todo su plantel a disposición, tanto así que dejó afuera de la citación a uno de sus refuerzos para el segundo semestre como Gonzalo Reyna para incluir al experimentado Javier Altamirano.

La oncena de la U para medirse con Católica es con Gabriel Castellón en portería; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez en defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart y Marcelo Morales en zona de volantes; Agustín Arce, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en ataque.

¿Cómo llegan en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional?

Los azules actualmente superan a los cruzados en la clasificación del torneo. Los laicos están en el segundo puesto con 48 puntos, contra los 43 de los cruzados que aparecen en la tercera ubicación.