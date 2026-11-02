Pronósticos Villarreal vs PSG: el bicampeón va por la victoria en La Cerámica

Descubre los mejores pronósticos para Villarreal vs PSG, por la UEFA Champions League. Análisis, cuotas y apuestas para este partido.

Los pronósticos para Villarreal vs PSG anticipan un duelo vibrante por la jornada 4 de la Champions League. El campeón defensor visita España buscando consolidar su liderato absoluto.

El partido se disputará el martes 3 de noviembre en La Cerámica a las 17:00 horas (hora de Chile). Analizamos las mejores cuotas y el estado de forma de ambos equipos.

Nuestros picks Pronósticos: Villarreal vs PSG Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: PSG El PSG atraviesa un gran momento y llega fortalecido por sus recientes victorias ante rivales de primer nivel. Además, la defensa del Villarreal ha mostrado dudas, un factor que favorece al conjunto francés. 1xbet 1.61 Pronóstico HÁNDICAP ASIÁTICO: PSG -0.75 El ataque parisino llega en gran forma y puede marcar diferencias ante una zaga vulnerable. Con este hándicap, una victoria por un gol implica media apuesta ganadora y media reembolsada; por dos o más, se cobra completa. 1xbet 1.71 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Villarreal vs PSG

PSG promedia 10.10 goles esperados (xG) y lidera la ofensiva del torneo con 14 tantos.

promedia 10.10 goles esperados (xG) y lidera la ofensiva del torneo con 14 tantos. Villarreal permite 6.90 goles esperados en contra (xGA), siendo la novena peor defensa del certamen.

permite 6.90 goles esperados en contra (xGA), siendo la novena peor defensa del certamen. Los parisinos arrastran una racha de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones.

Ferran Torres acumula tres goles en tres partidos europeos, destacando por su alta eficiencia.

Cuotas 1X2 Cuotas: Villarreal vs PSG Cuotas ofrecidas por 1xBet Villarreal 5.50 1xBet Empate 4.50 1xBet PSG 1.61 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Villarreal vs PSG

El Submarino Amarillo llega a este compromiso con dudas. Ocupan la octava posición en LaLiga y han mostrado fragilidad defensiva en Europa, encajando ocho goles en tres partidos. Pese a vencer al Napoli por 3-1, sufren ante rivales de jerarquía y su rendimiento como locales ha sido irregular esta temporada.

Por su parte, los parisinos atraviesan un momento pletórico. Luis Enrique ajustó las piezas y el equipo suma nueve triunfos en fila, destacando sus victorias 4-2 ante Manchester City y Barcelona. Liderando la ofensiva del torneo, el bicampeón busca asegurar su pase directo a la siguiente fase sin ceder terreno.

Nuestra apuesta segura: Victoria del PSG

El equipo francés llega en un nivel superlativo y se enfrenta a una defensa local que deja muchas dudas. Considerando la racha ganadora de los visitantes frente a gigantes europeos, el triunfo visitante es la opción más confiable.

Esta cuota ofrece un retorno sólido, ideal para quienes buscan pronósticos deportivos con alta probabilidad basándose en la clara superioridad del actual campeón.

Apuesta 1 | Resultado del partido: PSG – 1.61 en 1xbet

Apuesta de valor: Hándicap asiático -0.75 para PSG

El potencial ofensivo de los parisinos es abrumador. Apostar con este hándicap protege la mitad de la inversión si ganan por la mínima, pero maximiza las ganancias si imponen su habitual dominio ofensivo.

La proyección apunta a una diferencia clara a favor de la visita. Es uno de los mejores pronósticos deportivos para aprovechar el excelente estado de forma del ataque francés, que encadena nueve triunfos consecutivos.

Apuesta 2 | Hándicap asiático: PSG -0.75 – 1.71 en 1xbet

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Alineaciones probables en Villarreal vs PSG

Villarreal: Júnior, Mouriño, Navarro, Costa, Cardona, Maciá, Diatta, Pépé, Moleiro, El Jmili, Oluwaseyi.

Júnior, Mouriño, Navarro, Costa, Cardona, Maciá, Diatta, Pépé, Moleiro, El Jmili, Oluwaseyi. PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Zaïre-Emery, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Akliouche, Ferran.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Villarreal vs PSG

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Villarreal vs PSG?

El PSG es el claro favorito gracias a su racha de nueve victorias consecutivas y su letal poderío ofensivo.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se jugará en el Estadio de la Cerámica el martes 3 de noviembre a las 17:00 horas (hora de Chile).

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.75 por el Hándicap Asiático -0.75 a favor del PSG representa el mayor valor considerando su contundencia reciente.

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