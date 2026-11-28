El Verdao y el Pincha se enfrentan en el Estadio Centenario de Montevideo por la gloria continental.

La Copa Libertadores en su edición 2026 llega a su fin en Uruguay, donde Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan para quedarse con el trofeo más importante de América.

El Verdao, de la mano de Abel Ferreira, se acostumbró a ser protagonista constante en esta competición. Sus títulos de 2020 y 2021 así lo demuestran. El portugués ha logrado darles el fútbol necesario para siempre superar los mano a mano.

El Pincha es quizás la gran sorpresa de la Copa Libertadores. Ante el enorme dominio del fútbol brasileño, los dirigidos por Alexander Medina dejaron en el camino a Corinthians y Flamengo, el vigente campeón del torneo. Van por su quinta estrella en este torneo. La última fue en 2009 con Juan Sebastián Verón en la cancha, quien hoy es su presidente.

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