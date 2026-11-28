Descubre los mejores pronósticos de Everton vs Liverpool, por la Premier League. Análisis, cuotas y apuestas para el derbi de Merseyside.

Conoce los mejores pronósticos de Everton vs Liverpool para una nueva edición del derbi de Merseyside. Analizamos las cuotas y apuestas más destacadas para este esperado encuentro de la Premier League.

Los Toffees reciben a los Reds en el Hill Dickinson Stadium por la jornada 12. El partido se disputará el domingo 29 de noviembre a las 09:00 horas (hora de Chile), donde la visita buscará mantener su impecable racha a domicilio.

Nuestros picks Pronósticos: Everton vs Liverpool Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Doble oportunidad: Liverpool o Empate + Total de goles: Menos de 3.5 Liverpool llega respaldado por su rendimiento como visitante y tres victorias consecutivas en el derbi. Además, nueve de los últimos diez enfrentamientos directos registraron tres goles o menos, una tendencia que favorece esta combinada. 1xbet 1.85 Pronóstico Florian Wirtz anotará o realizará una asistencia: Sí Wirtz suma seis goles y dos asistencias en sus últimos cinco partidos, y es el jugador que más ocasiones genera en la liga. Su creatividad puede ser determinante ante una defensa del Everton debilitada por la ausencia de Tarkowski. 1xbet 2.30 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Everton vs Liverpool

Liverpool es el mejor visitante de la liga con 13 puntos en cinco partidos (cuatro triunfos y un empate).

es el mejor visitante de la liga con 13 puntos en cinco partidos (cuatro triunfos y un empate). Everton ha concedido dos o más goles en cuatro de sus últimos seis encuentros en la liga y no contará con James Tarkowski , su capitán y pilar defensivo.

ha concedido dos o más goles en cuatro de sus últimos seis encuentros en la liga y no contará con , su capitán y pilar defensivo. Los Reds han anotado 12 goles en sus últimos cuatro duelos, demostrando un poderío ofensivo temible.

Cuotas 1X2 Cuotas: Everton vs Liverpool Cuotas ofrecidas por 1XBET Everton 4.57 1XBET Empate 4.16 1XBET Liverpool 1.79 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Everton vs Liverpool

El equipo local llega tras una dura derrota por 4-0 ante el Brentford, un partido marcado por la expulsión de su central James Tarkowski. A pesar de este tropiezo, los dirigidos por David Moyes habían encadenado tres victorias consecutivas, mostrando cierta solidez que buscarán recuperar en casa, donde solo han perdido un encuentro en la temporada.

Por su parte, el Liverpool atraviesa un momento excepcional bajo el mando de Andoni Iraola. Acumulan tres victorias al hilo con un balance goleador de 10-1, destacando un contundente triunfo sobre el Manchester United. Con un ataque letal y un rendimiento casi perfecto fuera de Anfield, buscarán su cuarta victoria consecutiva en el derbi para no perderle pisada a los líderes del torneo.

Nuestra apuesta segura: Liverpool o Empate y Menos de 4 goles

El historial reciente y el rendimiento a domicilio respaldan esta opción. Liverpool lidera como visitante y ha ganado los últimos tres derbis, mientras que el Everton suele plantear partidos cerrados bajo la dirección de Moyes. Nueve de los últimos diez enfrentamientos directos han terminado con tres goles o menos.

Esta cuota en Everton vs Liverpool ofrece un excelente equilibrio entre riesgo y beneficio, cubriendo dos resultados altamente probables en un duelo que históricamente tiende a ser muy táctico y disputado en el mediocampo.

Apuesta 1 | Doble oportunidad: Liverpool o Empate + Total de goles: Menos de 3.5 – 1.85 en 1xbet

Apuesta de valor: Florian Wirtz anota o asiste

El mediocampista alemán atraviesa su mejor momento desde su llegada a Anfield. Registra una racha de cinco partidos consecutivos generando impacto en el marcador, sumando seis goles y dos asistencias. Su capacidad creativa será fundamental para vulnerar una defensa mermada por la ausencia de Tarkowski.

Considerando que Wirtz es el jugador que más ocasiones genera en la liga, apostar por su participación directa en los goles representa una oportunidad inmejorable para maximizar el retorno con un riesgo calculado.

Apuesta 2 | Florian Wirtz anotará o realizará una asistencia: Si – 2.30 en 1xbet

Un derbi de Merseyside no se juega como cualquier otro partido: la rivalidad entre Everton y Liverpool convierte cada duelo en una batalla donde hasta el más mínimo detalle cuenta. Y si ya estás afinando tus pronósticos para este choque, también puedes sacarle ventaja a la previa explorando los mejores códigos promocionales de casas de apuestas.

Alineaciones probables en Everton vs Liverpool

Everton: Pickford, O’Brien, Keane, Brantwhite, Mykolenko, Armstrong, Garner, Rohl, Dewsbury-Hall, George, Barry.

Pickford, O’Brien, Keane, Brantwhite, Mykolenko, Armstrong, Garner, Rohl, Dewsbury-Hall, George, Barry. Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Wirtz, Barcola, Isak.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Everton vs Liverpool

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Everton vs Liverpool?

El Liverpool es el claro favorito gracias a su racha de tres victorias consecutivas y su invicto como visitante en la liga.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Hill Dickinson Stadium a las 09:00 horas (hora de Chile) y podrá seguirse por las señales habituales de transmisión deportiva.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 2.30 para que Florian Wirtz anote o asista es la mejor opción de valor considerando su excelente estado de forma y estadísticas recientes.

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