Descubre los mejores pronósticos de Real Madrid vs Alavés, por la fecha 14 de LaLiga. Análisis, cuotas y apuestas para este partido.

Los pronósticos de Real Madrid vs Alavés apuntan a un dominio absoluto del cuadro merengue en casa. Analizamos las mejores cuotas y apuestas para este partido de LaLiga.

Este duelo por la jornada 14 de la liga española se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El pitazo inicial está programado para las 17:00 horas (hora de Chile), donde los locales buscarán su décimo triunfo en casa en la temporada.

Nuestros picks Pronósticos: Real Madrid vs Alavés Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Real Madrid El Real Madrid ganó todos sus partidos como local esta temporada, mientras que el Alavés todavía no consiguió victorias fuera de casa. La jerarquía y el presente de ambos respaldan el triunfo blanco. 1xbet 1.12 Pronóstico Total de goles de Real Madrid: Más de 2.5 El Real Madrid promedia más de tres goles por partido en casa y se mide ante un Alavés que recibió seis tantos en su última salida. El poder ofensivo de Mbappé y Vinícius refuerza esta alternativa. 1xbet 1.57 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Alavés

El equipo de José Mourinho acumula 10 victorias consecutivas en todas las competiciones.

acumula 10 victorias consecutivas en todas las competiciones. Los Blancos han ganado todos sus partidos como local en la presente temporada, anotando 30 goles en total.

Alavés viene de sufrir una dura derrota como visitante por 6-1 ante el Barcelona , cediendo siete ocasiones claras de gol.

viene de sufrir una dura derrota como visitante por 6-1 ante el , cediendo siete ocasiones claras de gol. Kylian Mbappé registra 19 goles en 18 partidos disputados con el cuadro merengue esta campaña.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Madrid vs Alavés Cuotas ofrecidas por 1xBet Real Madrid 1.12 1xBet Empate 9.60 1xBet Alavés 22.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Alavés

Los dirigidos por José Mourinho llegan en un momento espectacular. El cuadro merengue suma 11 victorias en 13 fechas y se ubica segundo en la tabla, pisándole los talones al líder. Su reciente goleada por 5-1 ante el PSV demostró su tremendo poderío ofensivo y su enorme capacidad de reacción en el Bernabéu.

Por su parte, los Babazorros marchan en la novena posición tras vencer al Deportivo, pero sufren demasiado fuera de casa. El Alavés es uno de los seis equipos que aún no gana como visitante en el torneo, evidenciando graves problemas defensivos ante rivales de jerarquía, como se vio en su reciente caída ante los catalanes.

Nuestra apuesta segura: Triunfo del Real Madrid

En nuestros pronósticos deportivos, el favoritismo local es incuestionable. Los madrileños han ganado absolutamente todo en su estadio esta temporada, mientras que su rival sigue sin sumar de a tres en la carretera. Apostar en LaLiga a favor del triunfo local es la opción más lógica y conservadora dadas las estadísticas recientes.

La cuota refleja la abrumadora superioridad blanca, siendo una alternativa ideal para combinar. La diferencia de jerarquía y el momento de ambos planteles hacen muy difícil una sorpresa.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Real Madrid – 1.12 en 1xbet

Apuesta de valor: Real Madrid anota más de 2.5 goles

El ataque local está promediando más de tres goles por encuentro en su estadio. Frente a un equipo que viene de recibir media docena de tantos en su última salida ante un rival directo, las probabilidades de una nueva goleada son altísimas.

Considerando el poderío de Mbappé y Vinícius Júnior, esta alternativa ofrece un excelente retorno. Las cuotas en Real Madrid vs Alavés para este mercado justifican el riesgo ante una defensa visitante que luce vulnerable.

Apuesta 2 | Total de goles de Real Madrid: Más de 2.5 – 1.57 en 1xbet

En caso de buscar otros mercados, la sección de pronósticos deportivos de RedGol ofrece análisis y picks de distintas competencias, tanto nacionales como internacionales.

Alineaciones probables en Real Madrid vs Alavés

Real Madrid: Courtois, Cucurella, Huijsen, Konate, Valverde, Guler, Tchouameni, Vinicius, Bellingham, Diomande, Mbappe.

Alavés: Sivera, Jonny, Tenaglia, Koski, Rebbach, Ibanez, Blanco, Suarez, Perez, Martinez, Boye.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs Alavés

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Madrid vs Alavés?

El claro favorito es el Real Madrid, respaldado por su racha de 10 victorias consecutivas y su paso perfecto jugando en el Santiago Bernabéu.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu a las 17:00 horas (hora de Chile), con transmisión por confirmar según los operadores locales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor opción de valor es apostar a que el Real Madrid anota más de 2.5 goles, aprovechando una atractiva cuota de 1.57.

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