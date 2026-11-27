La qualy estuvo marcada por salidas de pista y hasta una bandera roja, que mermaron el ritmo de la prueba.

Un complejo debut en la Fórmula 2 tuvo Nicolás Pino. El chileno hizo su estreno en la clasificación del Gran Premio de Qatar, donde finalizó en el último lugar de la parrilla. Sin embargo, la aventura recién comienza.

Pino tuvo una repentina llegada a la F2 en la parte final de esta temporada 2026. Se bajó del avión y enseguida debió subirse al auto de AIX Racing, en una adaptación que no es para nada sencilla, más considerando que su nuevo equipo es el colista del campeonato.

Accidentada clasificación de Nico Pino

El primer apretón oficial de Nicolás Pino en la Fórmula 2 fue en la clasificación del Gran Premio de Qatar. A diferencia de la Fórmula 1, donde la qualy tiene tres tandas donde los últimos van siendo eliminados, en la nueva categoría del chileno solo es una sesión de 30 minutos.

Pino arrancó no solo intentando hacer un buen tiempo, sino que también buscando sumar más minutos en un auto que todavía es nuevo para él y así, ir agarrando rodaje en esta experiencia en la F2. Si bien fue mejorando su ritmo, un pequeño incidente lo limitó.

ver también “Fue de último minuto”: Nico Pino cuenta cómo se dio su veloz llegada a la Fórmula 2

En medio de la clasificación, Nicolás Pino perdió el control de su auto y realizó un trompo, lo cual lo sacó de la pista. Esto le impidió mejorar su registro. Por si fuera poco, la clasificación tuvo varias salidas de otros pilotos, con banderas amarillas y hasta dos banderas rojas, ya que Sebastián Montoya, hijo del histórico Juan Pablo Montoya, perdió un neumático de su DAMS Lucas Oil. La segunda fue por el mexicano Rafael Villagómez.

De esta manera, Pino no pudo mejorar su tiempo y terminó en el último lugar (22°) con 1:39.406, a 3,588 segundos del mejor clasificado. Su compañero de equipo en AIX Racing, Emerson Fittipaldi Jr, sí, hijo de la leyenda brasileña, le sacó 2.216 segundos al chileno.

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Ahora los siguientes desafíos para Nicolás Pino son el sprint de este sábado 28 de noviembre, a las 13:15 horas, y la carrera principal el domingo 29 de noviembre a las 9:00 horas. En ambas el nacional de 22 años arrancará desde la última fila, buscando poco a poco irse sintiendo más cómodo en esta exigente aventura en la Fórmula 2.