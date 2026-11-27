El equipo de Ariel Leporati busca el resultado que le deposite en los 16° de final de la cita planetaria que se juega en Qatar. Ganar o empatar los clasifica.

La Selección Chilena se juega su última chance para clasificar a los 16° de final del Mundial Sub 17 en Qatar, cuando por la fecha definitoria del Grupo J se enfrenta al colista de la zona que es Montenegro, en la cancha 3 del Complejo Aspire Zone.

El equipo que dirige Ariel Leporati tuvo un debut triunfal ante Argeliadonde remontó un 0-2 en contra para llevarse la victoria por 4-2. Sin embargo, sufrió una dura y sorpresiva caída por 1-2 ante República Dominicana, lo que complica sus opciones.

Chile está obligado a no perder ante Montenegro para avanzar a la próxima ronda del Mundial Sub 17. Si gana se mete directo. Si empata, incluso, puede quedar como mejor tercero. Ahora si pierde, depende que los centroamericanos venzan a los africanos. Todo en 90 minutos.

ver también Chile vs. Montenegro: ¿Cuándo juega La Roja por el cierre del Mundial sub 17 de Qatar 2026?

Sigue el minuto a minuto entre Chile y Montenegro: