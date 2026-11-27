La Roja Sub 17 buscará recuperarse ante Montenegro en su último partido del Grupo J del Mundial de Qatar 2026. Chile necesita sumar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.
El combinado nacional viene de caer por 2-1 ante República Dominicana, con goles de Daniel Fernández (35′) y Gabriel Florentino (45′). Amaro Pérez descontó a los 73′, pero no pudo evitar la derrota.
La selección chilena Sub 17 se juega su paso a los 16avos de final.
Chile vs. Montenegro: horario y dónde ver a La Roja Sub 17
El último partido de Chile en el Grupo J será este viernes 27 de noviembre de 2026, desde las 12:00 horas de Chile, en el Complejo Aspire Zone de Doha, Qatar, por la última jornada de la fase grupal.
El encuentro contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.
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Así está Chile en el Grupo J
República Dominicana lidera con cuatro puntos, seguida por Chile y Argelia con tres. La Roja supera a los africanos por diferencia de gol (+1 contra -1), mientras Montenegro cierra con una unidad.
El formato del Mundial contempla que los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Por eso, el compromiso ante Montenegro será determinante para conocer las aspiraciones chilenas.
Tabla de posiciones Grupo J del Mundial Sub 17
|Pos.
|Selección
|PTS
|J
|V
|E
|D
|DG
|Forma
|1
|República Dominicana
|4
|2
|1
|1
|0
|+1
|EV
|2
|Chile Sub-17
|3
|2
|1
|0
|1
|+1
|VD
|3
|Argelia Sub-17
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|DV
|4
|Montenegro Sub-17
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
|ED
PTS: Puntos | J: Jugados | V: Victorias | E: Empates | D: Derrotas | DG: Diferencia de gol.
V: Victoria / E: Empate / D: Derrota.
En resumen…
- Chile enfrentará a Montenegro este viernes 27 de noviembre, a las 12:00 horas.
- La Roja llega tras caer 2-1 ante República Dominicana y suma tres puntos en el Grupo J.
- El partido será transmitido por DSports, DGO y Paramount+.