La Roja buscará este viernes su clasificación a los dieciseisavos de final.

La Roja Sub 17 buscará recuperarse ante Montenegro en su último partido del Grupo J del Mundial de Qatar 2026. Chile necesita sumar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El combinado nacional viene de caer por 2-1 ante República Dominicana, con goles de Daniel Fernández (35′) y Gabriel Florentino (45′). Amaro Pérez descontó a los 73′, pero no pudo evitar la derrota.

La selección chilena Sub 17 se juega su paso a los 16avos de final.

Chile vs. Montenegro: horario y dónde ver a La Roja Sub 17

El último partido de Chile en el Grupo J será este viernes 27 de noviembre de 2026, desde las 12:00 horas de Chile , en el Complejo Aspire Zone de Doha, Qatar, por la última jornada de la fase grupal.

El encuentro contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

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Así está Chile en el Grupo J

República Dominicana lidera con cuatro puntos, seguida por Chile y Argelia con tres. La Roja supera a los africanos por diferencia de gol (+1 contra -1), mientras Montenegro cierra con una unidad.

El formato del Mundial contempla que los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Por eso, el compromiso ante Montenegro será determinante para conocer las aspiraciones chilenas.

Tabla de posiciones Grupo J del Mundial Sub 17

Pos. Selección PTS J V E D DG Forma 1 República Dominicana 4 2 1 1 0 +1 E V 2 Chile Sub-17 3 2 1 0 1 +1 V D 3 Argelia Sub-17 3 2 1 0 1 -1 D V 4 Montenegro Sub-17 1 2 0 1 1 -1 E D

PTS: Puntos | J: Jugados | V: Victorias | E: Empates | D: Derrotas | DG: Diferencia de gol.

V: Victoria / E: Empate / D: Derrota.

En resumen…