Amado Pérez analizó la dolorosa derrota de La Roja ante República Dominicana en la Copa del Mundo.

Chile se complicó en el Mundial Sub 17 con una inesperada derrota frente a República Dominicana. Ahora el panorama para avanzar de ronda se complicó.

La Roja venía de derrotar a Argelia, pero ante los bachateros no lograron imponer sus términos. 2-1 fue el marcador final e incluso, los dirigidos por Ariel Leporati desperdiciaron un penal cuando igualaban sin goles. Quedó una sensación muy amarga en los nacionales.

El análisis de Amado Pérez

El único gol de Chile frente a República Dominicana fue obra de Amado Pérez. El delantero perteneciente a Universidad Católica conversó con la prensa luego de la caída y lamentó el mal inicio de partido que tuvieron. Ante Argelia también habían comenzado abajo en el marcador. Aseguró que deben corregir esta falencia.

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“La analizo con una angustia tremenda. Siento que nos pasó de nuevo lo del partido pasado (ante Argelia), partimos abajo y tenemos que cambiar eso de inmediato“, indicó Pérez, quien suma dos goles en la presente Copa del Mundo Sub 17.

“Tenemos que salir y pegar el primer golpe porque nos desgasta mucho querer dar vuelta los partidos. República Dominicana se defendió bien, pero nosotros pudimos más, teníamos que hacer más”, agregó el atacante de La Roja.

Ahora Chile deberá definir su paso a los 16avos de final el día viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas, cuando enfrente a Montenegro en el último duelo de la fase de grupos. Amado Pérez llamó a dar vuelta la página y quedarse con el triunfo para avanzar de ronda.

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“Teníamos muchas expectativas altas de poder ganar el partido, ya que si ganábamos la clasificación ya era de nosotros. (…) Hay que salir a ganar, a hacer los más goles posibles y poder llevarnos la victoria“, cerró el delantero perteneciente a Universidad Católica.