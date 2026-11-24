Deportes Limache y Cobresal están en la mira por supuestas irregularidades en sus operaciones. Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento de la ANFP, ya solicitó antecedentes.

Restan apena dos fechas para bajar el telón de la Liga de Primera 2026 y la posibilidad de un escritoriazo vuelve a estar en boga. ¿El motivo? Pues dos denuncias anónimas que apuntan a supuestas irregularidades en las operaciones de Deportes Limache y Cobresal.

De acuerdo a información entregada por La Tercera, ambos clubes están siendo apuntados por posibles anomalías en contratos, finiquitos y pagos a jugadores. Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento de la ANFP, ya solicitó antecedentes de los clubes involucrados.

Este escenario está siendo seguido con mucha atención por los clubes que están peleando por no bajar a la Primera B, ya que una posible sanción contra los equipos afectados podría cambiar bastante el panorama en la tabla de posiciones.

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Limache y Cobresal denunciados en la Liga de Primera

Partiendo por Limache, la denuncia en su contra tiene relación con el paso de César Pinares en el club. El volante llegó a inicios del 2025 desde Universidad Católica y en el cuadro tomatero acordó un suelo de 24 millones más un bono por firmar a cambio de 10 millones.

La denuncia eso sí apunta a una indemnización de $150 millones al momento de su salida en abril de esta año, esto a pesar de que las obligaciones pendientes por el contrato registrado ante la ANFP habrían sido inferiores a $100 millones.

Cobrea y Limache están en la mira en este cierre de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

“La presentación de documentación adulterada a la Asociación, será sancionada con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada. Asimismo, la presentación de documentación falsa a la Asociación será sancionada con la desafiliación”, detalla el reglamento al respecto.

Por su parte Cobresal es denunciado por la salida de Agustín Nadruz y a una compensación pactada con Sarmiento de Junín que no fue registrada en el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS).

Serían unos 20 mil dólares por dejar en libertad de acción al jugador, contrario a lo informado de que se fue en calidad de libre y sin costo. Esta omisión podrían afectar al cuadro minero y al propio futbolista.

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En síntesis