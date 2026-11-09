El entrenador argentino de la UC repasó la calidad que tiene el atacante de 21 años y se mostró contento porque pueda encadenar partidos en el plantel profesional tras el sinfín de inconvenientes físicos.

Daniel Garnero apostó por Juan Francisco Rossel como titular en los últimos dos partidos de Universidad Católica. El atacante formado en las inferiores del club comenzó en la alineación del Clásico Universitario, aunque fue reemplazado en el entretiempo por Sebastián Arancibia.

Y también fue estelar en el contundente triunfo de los Cruzados sobre Deportes Limache. De hecho, Rossel fue protagonista de una acción clave en la victoria por 3-0. Provocó el penal que significó la apertura de la cuenta. Una falta dentro del área de Misael Llantén desembocó en el tanto que marcó Fernando Zampedri.

En los 64 minutos, Garnero sustituyó a Rossel: mandó a la cancha a Diego Corral en su reemplazo. Aunque el DT argentino ha sacado muy buenas conclusiones en torno al reciente aporte del atacante de 21 años. “Lamentablemente este año tuvimos muchos problemas de inactividad, lesiones, suspensiones”, dijo el estratego.

Daniel Garnero ha quedado muy conforme con el rendimiento de Rossel. (Felipe ZancaPhotosport).

“Eso no te permite tener tu máximo y mejor nivel. Pancho sufrió distintos inconvenientes. Contra Colo Colo estaba muy bien, sufrió una lesión en el ojo. Tuvieron que operarlo y parar. Después le pasó algo en la rodilla, tuvieron que operarlo. Luego algo en el tobillo”, describió el entrenador.

Agregó que “fue mucha inactividad y constantemente. Ojalá agarre y aproveche esta oportunidad, lo está haciendo muy bien. Tiene características de juego que le vienen muy bien al equipo”. El otrora enganche de Independiente de Avellaneda, quien jugó en la UC durante la campaña 1996, detalló esas cualidades.

Juan Francisco Rossel en acción ante Deportes Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Garnero quiere sacar el máximo potencial de Rossel en la Católica

Daniel Garnero tiene muchas expectativas puestas en Francisco Rossel, versátil delantero surgido de la cantera de Universidad Católica. “Es un futbolista que puede bajar a asociar, llegar al área a terminar las jugadas”, aseguró el director técnico de la Franja.

“Una complicación para el rival por dónde se tira, tiene mucho desequilibrio individual”, manifestó Garnero. Algo de eso se apreció en el duelo ante Deportes Limache, donde resultó imparable cada vez que encaró con pelota dominada. Y en menor medida, también pudo hacerlo contra Universidad de Chile.

Rossel enfrenta la marca de Igor Lichnovsky en el Clásico Universitario. (Felipe ZancaPhotosport).

Garnero profundizó en esto. “Me pone muy contento que los chicos aprovechen sus oportunidades y que Pancho logre esa continuidad que no pudo tener por distintos motivos este año”, cerró el DT, quien seguramente le dará más minutos a Rossel hasta el final de la temporada.

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