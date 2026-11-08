Este icónico golero, quien jugó durante 10 años en la Franja y ganó seis títulos allí, quiere sí o sí al iquiqueño en la portería de la UC en la temporada que se avecina. Plantea que le hará bien al club y a Bernedo.

En las últimas horas, se supo que Universidad Católica tiene en carpeta el fichaje de Brayan Cortés, el portero chileno que milita en Argentinos Juniors, donde llegó a ser muy querido por la hinchada. El Indio es titular indiscutido en los Bichos Colorados, que se quedaron con las ganas del título argentino por la tabla anual.

Según reportó DSports Chile, Cortés es una de las alternativas que tiene la directiva de Cruzados SADP para reforzar la portería, uno de los puestos donde hubo muchas dudas en esta temporada. Principalmente por el rendimiento de Vicente Bernedo, quien comenzó como titular indiscutido.

Pero perdió el puesto con Darío Melo en los últimos partidos, incluido el Clásico Universitario 203 que ganaron los Cruzados gracias a un solitario gol de Clemente Montes. En ese contexto, RedGol tomó contacto con una leyenda de la portería en la Franja.

Darío Melo repitió titularidad ante Audax Italiano, U de Chile y Deportes Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Un retirado golero que defendió el pórtico de la UC durante 10 temporadas y consiguió seis títulos. Las referencias son para Patricio Toledo, quien contestó el llamado de Paulo Flores. “Sin duda que hay que reconocer que falta un arquero para que Bernedo tenga la posibilidad de pelear palmo a palmo el puesto”, manifestó el Pato.

“Que haya una competencia y eso haga que el rendimiento sea mucho mejor. Siempre me ha gustado Cortés, desde que estuvo en Iquique. Llegó a Colo Colo, lamentablemente se mimetizó con el equipo y no anduvo muy bien cuando el equipo peleaba el descenso”, resumió Toledo.

Aunque piensa que su aventura en el extranjero lo benefició. “Desde ahí en adelante retomó su nivel. Fue inteligente, salió de Colo Colo y eso le ha hecho nuevamente estar en la palestra de nuestro fútbol, ya sea en la selección y ojalá en la Católica”, manifestó el expreparador de arqueros de Audax Italiano.

Brayan Cortés jugó en Peñarol de Uruguay y hoy milita en Argentinos Juniors. (Caton Britos/FocoUy/Photosport).

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Pato Toledo aprueba con fuerza el fichaje de Brayan Cortés en la Católica

Para Patricio Toledo, el nombre de Brayan Cortés como posible fichaje de Universidad Católica genera una respuesta positiva casi automática. “Es un arquero que venía siguiendo hace mucho tiempo, me gusta mucho verlo jugar”, aseguró.

Brayan Cortés fue nominado para la selección chilena en la fecha FIFA anterior y también estará en los amistosos frente a Colombia. (Jeff Lee/Photosport).

“Tiene condiciones que se asemejan a las que yo tenía, eso hacía que me gustara. Sería una buena opción para Católica, muy bueno será para Bernedo también”, insistió Toledo, quien cree que el meta de 25 años necesita una mayor competencia que Melo para progresar.

Y graficó el porqué de su aseveración anterior. “Habrá una pelea leal entre compañeros que permitirá que cada uno vaya poniéndose mucho más en forma y rinda mejor”, cerró Toledo, quien quiere sí o sí al iquiqueño como parte del plantel cruzado el año entrante.