El jugador de Boca tuvo que aclarar la situación de un vehículo que es parte de la investigación y que está a su nombre.

Carlos Palacios se coronó campeón con Boca Juniors la tarde del sábado y rápidamente regresó a Chile, donde se pudo ver en Chillán dando la vuelta olímpica con Colo Colo en su duelo ante Ñublense.

Pero esta jornada tuvo que presentarse a declarar como imputado en un caso por narcotráfico, que había sido requerido hace tiempo de parte del Ministerio Público.

Así lo detalló el diario La Tercera, donde aseguran que tuvo que entregar declaración del caso pese a que, según su defensa, “no se encuentra en la causa ni en ninguna carpeta”.

La Joya Palacios ha tenido agitados días en Chile.

Su suegro fue detenido en un vehículo a nombre de Carlos Palacios

Según detalla el citado medio, Carlos Palacios se presentó en “el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en Las Rejas para entregar su testimonio en una indagatoria contra su suegro, Sebastián Soto Guerra”.

“El padre de Alexia Catalina, la pareja del jugador que vive con él en Buenos Aires, fue detenido hace unos meses movilizándose con droga en un Mercedes Benz inscrito a nombre del futbolista”, detallan.

El vehículo es el dato que hace el cruce con el jugador, por lo mismo el campeón con Boca Juniors tenga que declarar en este caso, pese a que su abogado asegura que no tiene nada que ver, ya que asegura que el vehículo está en la casa y él vive en Argentina.

“El suegro de Palacios sería uno de los líderes de la banda Los Pájaros y fue atrapado en el marco de un operativo policial contra la agrupación transportando ladrillos de cocaína que se comercializaban en el sector sur de la Región Metropolitana”, finalizan.