Pronósticos Universidad de Chile vs Cobresal: la U busca el triunfo mientras espera la caída del Cacique

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Chile vs Cobresal, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Chile vs Cobresal Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico INTERVALO DE GOL (76-90 MINS): SÍ Los goles suelen aparecer en el tramo final de ambos equipos: hubo anotaciones entre los minutos 76 y 90 en siete de los últimos nueve partidos de la U y 10 de los 11 anteriores de Cobresal. 1xBet 1.68 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: EDUARDO VARGAS Vargas lleva cinco localías consecutivas anotando y suma 13 goles en 24 partidos de liga. Además, su primer tanto con la U fue precisamente ante Cobresal, en 2010. 1xBet 1.93 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE UNIVERSIDAD DE CHILE EN LA SEGUNDA MITAD: MÁS DE 1.5 La U marcó dos o más goles tras el descanso en sus últimas tres localías y suma 29 tantos en segundos tiempos. Cobresal, en tanto, recibió al menos dos en cuatro de sus últimas cinco visitas. 1xBet 2.08 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Chile recibirá a Cobresal este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, en el Estadio El Teniente, por la fecha 27 de la Liga de Primera. El Romántico Viajero busca cortar una racha de 12 partidos sin vencer al Minero en el torneo chileno.

Los Azules llegan motivados tras remontar la serie de cuartos de final ante Deportes Antofagasta, gracias a una contundente victoria por 4-0 en el partido de vuelta. Ahora, necesitan sumar obligatoriamente los tres puntos frente al Minero y esperar una derrota de Colo Colo ante Ñublense para evitar que el Cacique se consagre campeón en esta jornada. Por su parte, el cuadro loíno marcha decimocuarto con 27 puntos y atraviesa un buen momento, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Actualmente, mantiene cuatro unidades de ventaja sobre Universidad de Concepción, equipo que ocupa la zona de descenso a Primera B.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para Universidad de Chile vs Cobresal, para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Universidad de Chile y Cobresal suelen guardar emociones para el cierre

En siete de los últimos nueve partidos de Universidad de Chile en la Liga de Primera, hubo goles entre el minuto 76 y el 90.

En 10 de los anteriores 11 compromisos de Cobresal, también se registraron tantos en ese lapso.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.68 en 1xbet

Vargas, en racha y con un grato recuerdo de Cobresal

Eduardo Vargas acumula cinco localías consecutivas marcando al menos un gol. La racha comenzó ante Coquimbo Unido por la liga y continuó frente a Everton en la Copa Chile y Ñublense en el torneo. Luego, firmó un hat-trick ante los Ruleteros, esta vez por el Campeonato Nacional, y viene de anotar uno de los tres goles de la U en el triunfo sobre Antofagasta, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile.

Suma 13 goles en 24 partidos de la liga chilena. Además, guarda un grato recuerdo de Cobresal, ya que su primer tanto con el Romántico Viajero llegó precisamente ante los Mineros, en la primera fecha del Torneo Apertura 2010.

Anotará un gol: Eduardo Vargas – 1.93 en 1xbet

Un segundo tiempo que promete emociones fuertes

En sus últimas tres presentaciones como locales en la competencia, los Azules marcaron dos goles o más en el segundo tiempo. Además, son el segundo equipo con más tantos convertidos en el complemento, con 29 en 26 encuentros.

Por su parte, en cuatro de sus últimas cinco actuaciones como visitantes en el torneo, los Mineros recibieron dos goles o más después del descanso. También son el segundo conjunto con más tantos encajados en la segunda mitad, con 27 en 26 jornadas.

Total de goles de Universidad de Chile en la segunda mitad: Más de 1.5 – 2.08 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Chile vs Cobresal Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad de Chile 1.26 1xBet Empate 5.40 1xBet Cobresal 8.30 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Una buena forma de elegir la plataforma para hacer tus jugadas, es revisar la guía de las mejores casas de apuestas en Chile en 2026: el análisis de lo que ofrecen los operadores y las características principales de cada uno.

Historial de Universidad de Chile vs Cobresal: últimos partidos