El equipo de Ariel Leporati busca acceder de forma anticipada a los 16° de final del certamen planetario que se juega en Qatar.

La selección chilena tuvo un gran estreno en el Mundial Sub 17 de Qatar, porque el pasado sábado goleó por 4-2 a Argelia y se anima en el Grupo J del torneo.

El equipo de Ariel Leporati se repuso a un fatídico arranque, que lo tenía perdiendo por 2-0 en la cancha 7 del complejo catarí, y dio vuelta las acciones con los goles de Rodrigo Catalán, Lucas López, Amaro Pérez y Jonathan Guerrero.

La Roja vuelve a salir a la cancha, ya que este martes se mide ante República Domincana y tiene la chance de amarrar la clasificación a la siguiente ronda de forma anticipada.

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Chile busca clasificar en el Mundial Sub 17

La selección chilena tiene la gran chance de clasificar a 16° de final este mismo martes, porque ganó en su estreno y en el otro partido de la primera fecha República Dominicana empató con Montenegro.

La calculadora del equipo nacional es muy sencilla. Si le gana al cuadro caribeño accederá de forma inmediata a la siguiente ronda, puesto que sumará 6 puntos y el equipo que quede tercero este martes quedará sin chances de superar a la Roja.

La Roja quiere seguir celebrando en Qatar. Foto: Comunicaciones FFCh

El empate no le sirve al conjunto criollo para clasificar y deberá definir su suerte en la tercera fecha frente al elenco montenegrino, que este martes choca con Argelia en duelo de necesitados.

El Mundial Sub 17 tiene una ronda más en la fase de eliminación directa, puesto que son 48 los seleccionados que compiten en el certamen, el mismo estilo de la Copa del Mundo adulta.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs República Dominicana en el Mundial Sub 17?

El partido entre Chile y República Dominicana se jugará este martes 24 de noviembre, a partir de las 11:30 horas de Chile, y será transmitido por DSports y DGo.

La tabla de posiciones del Grupo J del Mundial Sub 17