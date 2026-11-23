El técnico de La Roja no ocultó su molestia por lo que ocurrió en el inicio del duelo con Argelia y espera que no se repita lo mismo este martes contra República Dominicana.

Luego del debut triunfal en el Mundial Sub 17 que se juega en Qatar, la Selección Chilena tiene la posibilidad de asegurar su clasificación a 16° de final si consigue derrotar este martes a su próximo rival en el Grupo J, que es República Dominicana, que igualó 1-1 con Montenegro.

Para este encuentro, el técnico de La Roja, Ariel Leporati, conversó con el enviado especial de RedGol en la cita planetaria, Kenotrotamundos Skechers Fútbol y advirtió que no pueden repetirse los errores que se cometieron en los primeros minutos ante Argelia.

“Es clave en estos partidos no dar tanta ventaja, porque no siempre uno puede revertir estas situaciones de marcadores de 0-2, sobre todo en los primeros minutos. Después, sí, el equipo mostró mucha personalidad, valentía. Manejamos muy bien la pelota, pudimos hacer mejores conexiones”, expresó el DT de Chile.

En esa línea, Leporati reconoce que pese al tardío ingreso de Dominicana al Mundial Sub 17, ya los tienen estudiados. “Ya tenemos el plan para ojalá ganar. Son un equipo bastante atrevido, que intenta jugar, tiene mucha velocidad en los jugadores de ataque. Van cambiando el sistema en función de si tienen o no la pelota”.

El plan de Leporati para duelo ante República Dominicana

“Ellos también dejan ciertos espacios que creemos que podemos aprovechar, y mañana un poco el plan va a ser eso”, agregó el técnico de La Roja, quien advierte que sienten la presión de ser líderes del grupo y que un triunfo los ponga en la siguiente fase del Mundial Sub 17.

“No somos ciegos, el grupo hoy día se plantó de tal forma en la primera fecha que, bueno, nos pilla primeros en el grupo, con el empate del otro partido”, indica Leporati en referencia a la igualdad por 1-1 entre República Dominicana y Montenegro.

Además, añade que “ellos me imagino que van a jugarse todas sus chances. Entonces, vamos a intentar de todas formas, con mucho esfuerzo, con mucho juego, intentar quedarnos con el partido“.

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¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial Sub 17, Chile enfrenta a República Dominicana en la cancha 3 del Complejo Aspire Zone en Qatar, este martes 24 de noviembre desde las 11:30 de la mañana, horario chileno.

En síntesis