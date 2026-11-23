El atacante de la selección chilena fue figura en la goleada de su equipo ante el Watford y el DT, Chris Wilder, resaltó mucho su actuación y lo querido que es por sus compañeros.

Ben Brereton celebró un doblete en la aplastante victoria del Sheffield United ante el Watford por la fecha 16 de la Championship, segunda categoría del fútbol inglés. Fue un triunfo para que el equipo del seleccionado chileno siga al acecho de los puestos altos en la tabla.

Y también significó ganarse varios halagos del entrenador del cuadro albirrojo. “Así son las cosas. Queríamos exigirle todo a Ben, que lo diera todo, y lo hizo. Marcó sus goles. Es un jugador muy inteligente”, introdujo Chris Wilder sobre su pupilo.

“Para mí, su versatilidad es realmente importante. Ya dijimos que puede jugar por el centro. Lo hizo junto a Oli McBurnie cuando estábamos en la Premier League. Durante ese período fue nuestro mejor jugador”, recordó Wilder sobre el paso de Brereton por la máxima categoría del fútbol en Inglaterra.

Brereton le marcó de penal al Watford uno de sus dos goles. (Nigel Roddis/Getty Images).

En 14 partidos por la élite inglesa, Brereton anotó seis conquistas. “Marcó goles, dio asistencias y formó una muy buena sociedad con Oli”, afirmó el estratego de 59 años. Por supuesto no dejó hasta ahí sus palabras con el exjugador del Villarreal de España y el Blackburn Rovers.

Chris Wilder halaga a Brereton tras su doblete vs Watford

Para el entrenador del Sheffield United, el doblete de Brereton reafirma algunas cosas. “Puede jugar partiendo desde la izquierda, también desde la derecha y por el centro”, afirmó Chris Wilder respecto de la ductilidad que tiene Big Ben por todo el frente de ataque.

“Es un muchacho muy querido dentro del grupo. Todos son muy buenos tipos y se nota que les importa lo que hacen. Esa es la cultura que estamos intentando construir y que estamos logrando generar”, añadió el DT para valorar al chileno y su relación con el resto del plantel.

Ben Brereton afronta la marca de Edo Kayembe. (Nigel Roddis/Getty Images).

Por lo pronto, el Sheffield United debe afinar detalles para jugar este martes 24 de noviembre como local ante el Southampton, exclub de Brereton, a contar de las 16:45 horas. El objetivo es sumar tres puntos para continuar al acecho por los puestos de postemporada.

Revisa el compacto del triunfo de Sheffield United vs Watford

Así va el Sheffield United en la tabla de la Championship 25-26

Sheffield United suma 25 puntos al cabo de 16 partidos en la Championship y se ubica en el 9° lugar de la tabla.