El DT albo abordó el futuro de Vidal y confirmó que pronto comenzarán las conversaciones con los jugadores que terminan contrato.

Colo Colo vive días positivos después del 3-0 a U. Católica en Monumental, pero mientras el equipo de Fernando Ortiz busca cerrar bien la temporada 2026, también comienza a planificar el próximo año.

Uno de los temas que genera mayor interés en el Cacique es la continuidad de Arturo Vidal, que termina contrato en diciembre y todavía debe resolver su futuro en el club.

Arturo Vidal aún no renueva contrato en Colo Colo.

¿Arturo Vidal seguirá en Colo Colo para 2027?

Tras el triunfo ante los Cruzados, el técnico argentino fue consultado por la situación del King y adelantó que comenzará a conversar con los jugadores que están próximos a finalizar su vínculo.

“Esta semana y la siguiente, nos sentaremos con Jaime (Pizarro) y Dani (Morón) para ir analizando y pensando sobre los jugadores, no solo Arturo, sino otros compañeros que están en esa situación”, explicó Ortiz.

El entrenador albo fue claro al referirse a las opciones que tiene Vidal de continuar. Aunque evitó adelantar una decisión, dejó abierta la posibilidad de que el volante siga defendiendo la camiseta del Cacique.

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“Arturo está dentro de las posibilidades al igual que todos los jugadores que tienen para renovar”, afirmó el Tano.

De esta manera, el futuro del mediocampista será parte de las conversaciones que sostendrá el cuerpo técnico junto a la dirigencia durante las próximas semanas.

Ortiz no quiere perder el foco de Colo Colo

Pese a que la planificación para 2027 ya comienza a tomar forma, Ortiz recalcó que su prioridad inmediata es terminar de buena manera la actual campaña.

El Cacique todavía debe enfrentar a Deportes La Serena y Cobresal por la Liga de Primera, además de disputar la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins.

“Quiero hacer foco en lo que estamos ahora, vamos a pensar lo que viene ahora, viene La Serena, viene una semifinal, no salir de ese foco, es muy importante para nosotros. Luego se darán las charlas correspondientes con cada jugador”, cerró el entrenador.

En resumen…