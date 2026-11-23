Este zaguero que fue clave en el bicampeonato de América y devino en comentarista deportivo trazó este paralelo entre el volante ofensivo venezolano-chileno y el atacante del Crystal Palace.

A más de algún afiebrado hincha de Colo Colo le pareció similar el estilo de Gedeón Díaz al de Darío Osorio, el talentoso extremo que milita en el Crystal Palace de Inglaterra. Pero esa comparación, que para muchos también es exagerada, le resulta coherente a un bastión de la Generación Dorada.

Se trata de un retirado defensor que fue parte fundamental de la época más gloriosa de la selección chilena. Un zaguero que jugó tanto en el Cacique como en la Universidad de Chile. Y que devino en comentarista deportivo. Todas las referencias son para Gonzalo Jara.

En un análisis pospartido que hizo para Los Tenores Mañaneros, Jarita trazó este paralelo entre el volante ofensivo venezolano-chileno y Osorio. “Se vio un equipo rapidito, un equipo joven”, manifestó el oriundo de Hualpén sobre la escuadra alba, que no contó con Javier Correa ni Arturo Vidal en este encuentro.

Gedeón Díaz enfrenta la marca de Cristián Cuevas en el Monumental. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Gedeón Díaz tiene velocidades que se parecen mucho cuando salta a presionar con esa zancada a (Darío) Osorio en sus inicios”, apuntó Jara sobre las similitudes del jugador de 18 años con el atacante surgido en las inferiores del Romántico Viajero que llegó desde el Midtjylland de Dinamarca a la Premier League.

Darío Osorio en acción durante sus primeros encuentros en Universidad de Chile. (Edgard Cross/Photosport).

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Para Gonzalo Jara, la presencia de Gedeón Díaz tiene mérito total de Fernando Ortiz por la búsqueda que ha hecho el DT. “Para ver lo bien que está el plantel de Colo Colo y el rendimiento que ha sacado, no necesitó de Correa ni de Vidal”, expuso.

Gedeón Díaz en acción por Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

“En los campeonatos largos se necesita de todos, pero está tan aceitado el equipo y tan claro el mensaje del DT que sin estos pilares albos termina ganando igual”, añadió el otrora jugador del Mainz de Alemania y del Brighton & Hove Albion de Inglaterra.

Por cierto, Jara marcó otra virtud del Tano Ortiz en la gestión del plantel. “Si alguien supo administrar a jugadores grandes fue Ortiz. Lo hizo con Vidal, con Correa. Recordaba que uno de los mejores momentos de Madrid le tocó ir al banco. Eso hablaba de la competitividad del plantel. Y lo logra un entrenador y la calidad de los jugadores titulares y de reemplazo”, cerró el hualpenino.

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