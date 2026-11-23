El arquero caboverdiano cada vez se afirma más en la portería del campeón chileno y tuvo una gran presentación ante Universidad Católica.

Colo Colo sumó su tercera victoria consecutiva y celebró el título de la Liga de Primera junto a su gente en el Monumental, gracias a la contundente goleada por 3-0 sobre Universidad Católica.

Uno de los mejores jugadores del campeón chileno ante la UC fue el arquero Vozinha, quien entregó su portería en blanco y fue clave con varias intervenciones de alto nivel.

El caboverdiano de 40 años se ganó en propiedad la titularidad en Colo Colo y deja en silencio a la gran cantidad de críticos que reprobaron su contratación, ya que demostró en cancha que podía ser el meta del Cacique.

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Vozinha no ha perdido ningún partido desde que llegó a Colo Colo

Vozinha se afirmó en el arco de Colo Colo y el entrenador Fernando Ortiz le pasó la camiseta de titular. Los números avalan al meta africano, el sexto mejor golero del 2026 según France Football.

Josimar José Évora Dias ha jugado seis partidos por la Liga de Primera y no perdió ninguno, sumando tres victorias y tres empates. Entregó su portería en blanco en dos juegos.

Además, jugó en la victoria de Colo Colo por 3-0 sobre Unión Española en la Copa Chile, en el duelo que marcó su estreno con la camiseta del conjunto chileno.

Vozinha se ganó la titularidad en Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

En resumen, Vozinha ha jugado 7 partidos por Colo Colo y no perdió ninguno. La única vez que sufrió una derrota fue ante Coquimbo Unido, pero como suplente, ya que el titular fue Gabriel Maureira.

La renovación de Vozinha en Colo Colo es inminente, porque cumplirá la cuota de minutos jugadas que estipula su contrato y ahora él debe decidir si quiere seguir jugando en Chile de cara a la temporada 2027.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera