El ex compañero del King en los albos y la selección chilena piensa que el capitán del Cacique renovará su contrato.

Colo Colo volvió a la acción en la Liga de Primera tras abrochar el título en la fecha pasada y lo hizo de forma contundente, porque goleó por 3-0 a Universidad Católica en el Monumental.

Uno de los ausentes en el triunfo albo fue Arturo Vidal, quien está lesionado y no fue considerado para el compromiso que se disputó en Macul.

A pesar de no jugar, el King es siempre noticia, puesto que tras el encuentro habló y se refirió a su renovación con Colo Colo, la que no está clara y sobre este asunto comentó Gonzalo Jara, ex compañero del Rey en el Cacique y la Roja.

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Gonzalo Jara y el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo

Gonzalo Jara fue claro en comentar en radio ADN que piensa que el ex FC Barcelona va a extender su contrato con Blanco y Negro, ya que no lo ve en otro club que no sea Colo Colo.

“La pregunta del medio (si sigue o no) se genera por la lejanía que tiene el club de Arturo Vidal. Por el tema de la renovación y todo eso”, señaló de entrada el ex defensor.

Arturo Vidal con la copa de la Liga de Primera. Foto: Andres Pina/Photosport

“A mí me costaría verlo en otro equipo que no fuera Colo Colo. Hay que ir al Arturo Vidal futbolista, porque yo creo que todavía le alcanza de sobra para jugar, él lo piensa, le queda fútbol, sin lesiones, ha tenido un gran cuidado”, agregó Jara.

Para finalizar, el comentarista indicó que “Arturo está vigente, y desde lo físico, a diferencia de esos primeros seis meses cuando llega sin jugar y operado… pero hoy en día está perfecto”.

Arturo Vidal y Aníbal Mosa tienen que llegar a un acuerdo, porque el contrato del capitán de Colo Colo termina el 31 de diciembre y aún no deciden su renovación.

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