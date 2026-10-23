El ex central de La Roja afirmó que, a diferencia de Gary Medel o Arturo Vidal, el tocopillano "no necesita terminar su carrera" en nuestro balompié.

Luego del ninguneo que recibió Alexis Sánchez por parte del entrenador de CF Montreal, el francés Phillip Eullaffroy, no son pocos los que apuntan a que el delantero debe dejar el cuadro canadiense para buscar un final de carrera más digno.

Esos mismos esperan que el tocopillano pueda cerrar su trayectoria con un prolífico regreso al fútbol chileno, ya sea a Cobreloa, club que lo vio nacer, Colo Colo donde estuvo un tiempo, o incluso al equipo de sus amores Universidad de Chile.

Ante esa posibilidad, un ex compañero de Alexis en la Selección Chilena y también bicampeón de América como Gonzalo Jara, fue categórico en su opinión al respecto en Radio ADN, donde dejó en claro que una trayectoria como la suya no amerita un regreso al país.

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Gonzalo Jara categórico sobre el futuro de Alexis Sánchez

“A mi no me gustaría que él volviera a Chile“, aseguró categórico el otrora defensor central quien dobló la apuesta al asegurar que “él no necesita terminar su carrera en Chile“, para luego hacer la comparación con otras figuras de la Generación Dorada.

“A diferencia de otros como Arturo (Vidal), como Gary (Medel), que son jugadores que crecieron en el fútbol chileno, que tienen una cercanía total con los clubes de donde salieron“, opinó Jara sobre una posible vuelta de Alexis a nuestro país.

Sobre los motivos tras su postura, el hoy comentarista de radio y TV respondió “porque creo que tiene que terminar su carrera en Europa, como lo hizo Claudio (Bravo). Bien o mal. Porque venir a exponerse (a Chile) creo que no es bueno“.

¿Cuándo juega el Maravilla?

Por la jornada 31 de la Major League Soccer (MLS), el CF Montreal de Alexis Sánchez recibirá en el Estadio Saputo al Nashville SC, este sábado 24 de octubre desde las 14:30 horas. Una derrota lo deja afuera de Playoffs.

En síntesis