Tras polémica en final del CF Montréal: El registro que exculpa a Alexis Sanchez

En el video publicado en redes sociales se aprecia que el Bicampeón de América estaba listo para ingresar en la final del campeonato canadiense.

Alexis Sánchez enfrenta su momento más complicado en el CF Montréal. El Bicampeón no pudo disputar la final del campeonato canadiense y su equipo terminó cayendo por penales ante el Forge.

Tras 120 minutos de partido, el DT Philippe Eullaffroy no lo consideró para ingresar a la cancha y esto ahora pone en duda al chileno en el cuadro ubicado en Quebec. A tal punto que incluso analiza activar la cláusula de salida a final de año.

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Es que Alexis llegó como jugador franquicia, y con todos los elogios de parte de la dirigencia y de hasta el propio estratega francés.

El tema es que no ha recibido el apoyo que esperaba. Para peor el equipo ahora está último en la conferencia este de la MLS, por lo que le quedan los últimos cuatro partidos para cumplir con el cierre de temporada.

¿Se negó a entrar? El video que exculpa a Alexis Sanchez

Pero mientras Alexis Sánchez define su futuro, se viralizó una teoría que el chileno no tuvo intención de ingresar a la final del torneo canadiense.

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Esto porque se vio al entrenador Eullaffroy hablando varios minutos con el delantero, justamente en el tiempo extra. Sin embargo, pese al diálogo, finalmente desistió de ingresar ni mucho menos pudo participar en los penales.

El tema es que a través de Tiktok se viralizó otro registro desde dentro del estadio. Un hincha nacional, captó toda la charla y el extenso calentamiento que realizó Alexis.

Pese a su enojo, el nacido en Tocopilla sí estaba listo para ingresar en los últimos segundos y solo para decir presente en la tanda de penales. Sin embargo, el cuerpo técnico no logró realizar el cambio y finalmente el delantero se quedó “vestido” y con las ganas de entrar a la cancha.