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Selección Chilena

Milad defiende a Nico Córdova en la Selección: “Al técnico que venga le va a servir”

El presidente de la ANFP blindó el trabajo del especialista en métricas como DT interino en La Roja, de quien valoró la búsqueda de jóvenes valores.

Por Alfonso Zúñiga

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Pablo Milad salió en defensa de Nicolás Córdova en la Selección.
© PhotosportPablo Milad salió en defensa de Nicolás Córdova en la Selección.

La herencia de su proceso como presidente del fútbol chileno. Como era más que esperable, Pablo Milad, presidente de la ANFP, realizó una férrea defensa del proceso que lidera Nicolás Córdova como entrenador interino de la Selección Chilena.

Fue en conversación con Radio ADN donde la máxima autoridad de nuestro balompié destacó la llegada de valores jóvenes a La Roja, pues a su juicio “todos los muchachos que tienen proyección han podido tener minutos y aprovechar la experiencia internacional“.

“El hecho de mostrarse les hará tener la opción de ir a las cinco mejores ligas del mundo. Eso se ha cumplido”, agrega Milad quien apunta a que todo el trabajo de Córdova en la Selección será de mucha utilidad para quien asuma la dirección técnica en 2027.

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“Con el rendimiento que ha tenido esta selección, probando jugadores, el entrenador quiere asegurar su contrato y lo que le da seguridad a un DT es la gente con experiencia… Eso habría cerrado la posibilidad de hacer el recambio que hemos hecho”, apunta el curicano.

Junto con justificar la permanencia de Córdova al decir que “estas oportunidades no se las habría dado un técnico con esa necesidad de tener un contrato y buscar resultados”, Milad recalca que el trabajo del especialista en métricas ayudará al próximo entrenador.

Al técnico que venga esto le va a servir. Ustedes lo ven por un nombre, yo lo veo por un hombre que le ha dado una oportunidad a jóvenes que no habrían tenido la posibilidad con otro DT. Hoy tenemos nombres que no estaban en el radar de nadie“, finalizó el presidente de la ANFP.

¿Cuándo juega La Roja?

En su último partido amistoso del 2026, la Selección Chilena recibirá a Colombia en el Estadio Nacional, este martes 17 de noviembre desde las 20:00 horas.

En síntesis

  • Pablo Milad defendió el interinato de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena.
  • El timonel de la ANFP valoró que el DT le diera roce internacional a las jóvenes promesas.
  • Milad afirmó que este recambio servirá al técnico de 2027. Chile recibe a Colombia el martes.
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