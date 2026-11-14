La opción de que el "Pitbull" abandone el club de sus amores va en crecimiento y alertan que otro cuadro de Primera lo quiere tener en sus filas.

Todos los caminos apuntan a que Gary Medel dejará su casa, Universidad Católica, al finalizar la temporada 2026. Su bullada discusión con el técnico Daniel Garnero más la “quitada de piso” que le hizo la dirigencia de Cruzados encienden las alertas.

En medio de las dudas respecto del futuro del Pitbull en el elenco precordillerano, apareció una inesperada información sobre la intención de un club que actualmente juega en Liga de Primera para tenerlo en sus filas en la campaña 2027.

Según el medio partidario Tanoticias, “Gary Medel habría sido ofrecido al Audax Italiano y su nombre estaría en carpeta para 2027″, y agrega que “pese a sentirse cómodo en Católica, no se descartaría un eventual cambio de aires“, además de sumar un detalle no menor.

“Otro antecedente es su vínculo con Vibra Sports, agencia de representación que ha trabajado con futbolistas relacionados con Audax Italiano. Como los nombres de: Marcelo Diaz, Leonardo Valencia, Eduardo Vargas y el caso más reciente Damián Pizarro”, complementa la publicación.

Medel suma sorpresivo interesado para el 2027

De todas formas, el citado medio advierte que “por ahora, se trata de una posibilidad preliminar. No hay antecedentes que permitan confirmar negociaciones formales ni una oferta de Audax por el jugador”. De todas formas, habrá que esperar unas semanas más.

La situación es compleja para Medel que en lo que va de esta temporada con Católica suma, entre torneos locales e internacionales, un total de 1.103 minutos en 19 juegos, 12 como titular, sin registrar goles ni asistencias, donde recibió seis tarjetas amarillas.

Para colmo de males, continuará la mala racha del Pitbull a nivel de clubes donde nunca logró ganar un título. De hecho, sus únicos campeonatos son las dos Copas América que ganó con la Selección Chilena en 2015 y 2016.

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En síntesis