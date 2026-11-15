Un querido jugador que estuvo sin club el primer semestre rompió en llanto tras el pitazo final. Piducanos se fueron a la "C" del fútbol chileno.

Rangers de Talca descendió por primera vez en su historia a la tercera categoría del fútbol chileno. Los piducanos igualaron 0-0 ante Deportes Santa Cruz, timbrando su ida a la Segunda División.

Tras la igualdad en la región de O’Higgins y con los jugadores rojinegros tumbados en el césped santacruzano, uno que tomó la palabra fue Fabián Cerda. El nacido en U Católica llegó a mitad de año al arco piducano, tras no tener equipo en el primer semestre.

“Disculpas, no fue un gran año y se termina de la peor manera. Nos vamos con un tristeza enorme, es difícil momento, nos vamos a levantar y Rangers tiene que volver donde debe estar”, partió diciendo a TNT Sports.

El portero y su futuro tras bajar con Rangers

A sus 37 años, Fabián Cerda dejó en claro que sigue vigente como portero en el fútbol chileno. Con emotivo mensaje a la gente de Rangers, el meta dejó en el aire su futuro como futoblista.

“A mitad de año nos daban por muertos y llegamos hasta el último partido, pero lamentablemente no pudimos. Me gustaría seguir en donde esté y ya no depende de mí, del tiempo que llegué acá me entregué al 100 en todos los partidos”, aseguró.

Visiblemente emocionado, el experimentado portero nacido en la UC cerró su mensaje con potente reflexión. Para Cerda, el mensaje es de “perdón, juntos nos vamos a reconstruir y estaremos nuevamente donde merece estar Rangers”.

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“Rangers no debería estar acá, tiene que estar en Primera. A esperar esta reconstrucción ya el próximo año si sigo, enfocado en subir lo antes posible… Perdón a mi familia, a mis hijos, les dije que lo podíamos lograr, pero así es la vida, nos caemos y nos tenemos que levantar”.