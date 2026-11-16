El furioso descargo de Nicolás Peric por el descenso de Rangers: “De acá no salimos más”

El portero formado en le cuadro rojinegro apuntó a la mala administración del club que ahora cae a la Segunda División.

Rangers de Talca enfrenta su momento más complejo en 124 años de historia. El cuadro rojinegro igualó sin goles con Deportes Santa Cruz y sentenció su descenso a la Segunda División.

El elenco comandado por Ivo Basay se quedó colista de la Primera B con solo 22 unidades y se despidió de la Liga de Ascenso Caixun en una temporada para el olvido.

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“No fue un gran año, se termina de la peor manera. Nos vamos muy tristes“, expresó Fabián Cerda tras el pitazo final. “Siempre nos faltó la chaucha para el peso, cuando no pudimos concretar partidos con mucha claridad“, agregó Basay que no pudo concretar el milagro.

Amargo empate ante los comerciantes que caló hondo en uno de sus grandes referentes como Nicolás Peric. El portero que se formó en el club y que llegó a superar los 200 partidos disputados por la institución.

“De acá no salimos más”, lanzó fuerte y claro en Radio Pauta. “Vayan a la segunda división, a ver cuándo salen. Busquen a los que están arriba. Nunca creyeron en proyectos”, complementó.

Nico Peric culpa a la dirigencia por descenso de Rangers

Pero fiel a su estilo, el Nico no se quedó de brazos cruzados y se lanzó contra la administración del club. “Hicieron un equipo amateur, trajeron a sus amigos. Felipe Muñoz lleva dos descensos y ningún ascensos. Están las mismas máquinas que yo ocupaba cuando jugaba”, recalcó en el espacio de “Pauta de Juego”.

“Están en el lugar que se merecen porque son unas ratas. No le hicieron nada los cadetes. Destruyeron a un equipo centenario”, enfatizó molesto el Nico que ahora ve complejo el retorno de Rangers a la Primera B.