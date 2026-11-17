El elenco piducano bajó a la tercera categoría del fútbol chileno. Ante los rumores de jugarse una última vida en el TAS, dieron su versión oficial.

Rangers de Talca vive una pesadilla. El equipo terminó último en la Primera B y quedó condenado, en histórico descenso, a jugar la Segunda División Profesional en 2027 (tercera categoría del fútbol chileno).

Fue ahí que salió la información de que el piducano se jugaría una última instancia en el TAS. El equipo salió al paso y dio una versión oficial diciendo que “queremos expresar el profundo dolor que significa este resultado deportivo”.

“Somos conscientes de lo que representa perder la categoría y de la frustración que genera en nuestros hinchas… Reconocemos que cometimos errores y que no estuvimos a la altura de las expectativas de nuestra gente”, parten en su escrito.

¿Rangers va al TAS definitivamente?

En extenso comunicado de prensa, la dirigencia de Rojinegros confirmó que el equipo se jugará su última vida para evitar el descenso, yendo al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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“En el ámbito institucional, queremos informar que, frente al fallo de la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP (Caso San Marcos), hemos tomado la decisión de recurrir al TAS, con el propósito de defender los derechos e intereses de Rangers en todas las intancias”, avisaron.

Eso sí, la historia dice que esas apelaciones pueden llevar años en cuanto a su resultado. Por eso, en Rangers dicen que “somos conscientes de que debemos prepararnos para competir en la Segunda División Profesional, sin perjuicio de lo que pueda resolver el TAS”.

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“Sabemos que también enfrentaremos un escenario económico más exigente, producto de la disminución de los ingresos que implica esta división, lo cual asumiremos como corresponde”, cerró el equipo.

El extenso comunicado: