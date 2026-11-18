Este zurdo de 21 años, quien jugó un Mundial Sub 20 y ya se estrenó en el combinado adulto de Chile, apareció en el radar del Rojo en plena candidatura electoral para las votaciones presidenciales.

Al menos dos jugadores que son habituales convocados a la selección chilena pasaron por Independiente de Avellaneda. Uno de ellos es Felipe Loyola, quien dejó el Rojo para dar un salto al Pisa, en ese momento en la Serie A de Italia. Aunque después descendió a la segunda categoría.

Y el otro es Maximiliano Gutiérrez, quien fue transferido desde el gigante de Argentina al Dínamo Moscú de Rusia a cambio de una fortuna. También hay un par más que han tenido experiencia en la Roja, tanto en la adulta como en la Sub 20. Luciano Cabral por ejemplo.

También Lautaro Millán, quien disputó el Mundial para menores de 20 años y ya tuvo un partido en el combinado absoluto. En medio de la campaña electoral para las votaciones presidenciales de Independiente, otro chileno más apareció en el radar del club.

Maximiliano Gutiérrez en el amistoso que Chile igualó 0-0 vs Colombia. (Andres Pina/Photosport).

Las referencias son para un zurdo surgido en las inferiores de Everton de Viña del Mar que jugó la Copa del Mundo Sub 20 en 2025. Y debutó bajo la tutela de Córdova en el Equipo de Todos. Se trata de Emiliano Ramos, quien ya suma 87 partidos en el plantel estelar de los Ruleteros.

“Una de las listas vinculadas con el oficialismo tiene en carpeta a Ramos, extremo chileno de 21 años”, informó el periodista argentino Nahuel Ferreira. El citado comunicador también entregó contexto sobre los deseos de Ramos, algo que también sirve para saber de dónde proviene su información.

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Ferreira sostuvo que “el jugador busca dar el salto internacional” para dar cuenta de que Ramos ve positivamente esta alternativa para continuar con su carrera. Aunque por lo pronto, el Emi tiene en su foco únicamente el final de la campaña con el equipo adiestrado por Walter Ribonetto.

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Emiliano Ramos, el zurdo que debutó en la selección chilena y suena en Independiente

Hay varias cosas que hacen pensar que Independiente de Avellaneda mira mucho el mercado criollo, sobre todo por el éxito que han tenido los jugadores de la selección chilena que pasaron por ahí. Quizá no tanto en lo deportivo, pero sí mucho en el económico.

Emiliano Ramos suma seis goles y nueve asistencias en 87 partidos por Everton. (Martin Thomas/Photosport).

En ese contexto, la edad de Ramos hacen pensar en él como un jugador de similar potencial a Gutiérrez. También es relevante que el ariqueño es representado por Vibra Fútbol, la empresa propiedad de Fernando Felicevich. Sí, la misma que agencia a Loyola y a Gutiérrez.

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