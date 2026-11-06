El Pipe, quien hoy en día milita en el Pisa de Italia, recordó ese interés que generó en el Gigante de Bavaria. De hecho, destapó en qué encuentros de la Liga de Argentina lo fueron a ver, pero con la idea clara de que fueron él y muchísimos jugadores más los ojeados.

En algún momento, cuando Felipe Loyola defendía la camiseta de Independiente de Avellaneda, se habló incluso de la posibilidad de que fichara en el Bayern Múnich, el gigante alemán y europeo. Aunque para muchos fue sólo humo, pues fue algo que nunca sucedió.

De todas maneras, a Loyola le consta que se interés fue cierto. Y este viernes 6 de noviembre, desclasificó algunas cosas en torno a eso. El todoterreno mediocampista del Pisa de Italia dio cuenta de que el Gigante de Bavaria lo miró en terreno.

“Fueron a ver tres partidos, pero con la intención de conocer y mirarme en vivo. Al final ese nivel de equipos van a ver a 500 jugadores más, así como me fueron a ver a mí. Estuvieron presentes”, reconoció el Pipe en una entrevista que le concedió a Sabes Deportes.

Agregó que “después no se terminaron por decidir. Pero es verdad que fueron a ver los partidos a Argentina. Fueron con San Lorenzo que justo hice un gol, al otro partido fue el clásico contra Racing. Estuvieron ahí, pero no fue más que verme jugar”.

Felipe Loyola va a presionar a Maravilla Martínez en el clásico de Avellaneda. (Getty Images).

“Ese proceso fue hermoso, lo viví con mucho entusiasmo. Es una emoción gigante que todo el estadio te coree y te reconozca, siendo que hay una rivalidad entre Chile y Argentina que se hace sentir. Fue lindo doblarles la mano, al llegar no te reciben de tan buena forma como chileno”, repasó Loyola sobre su etapa en el Rojo de Avellaneda. Ahí jugó 62 partidos, anotó 11 goles y regaló siete asistencias.

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Felipe Loyola tiene la certeza de que su nombre figuró en los planes del Bayern Múnich de Alemania, aunque nada de eso terminó en una transferencia. De todas maneras, no pierde las ganas de codearse en la élite mundial. Sobre todo por el camino que ha recorrido en el fútbol profesional.

Surgió como profesional en Colo Colo, aunque emigró a Fernández Vial a jugar en la Segunda División y la Primera B. Después saltó a Huachipato, donde logró ser campeón de la máxima categoría chilena. Y en Argentina, tuvo un paso por uno de los grandes.

“En base a rendimiento y jugar, el cariño de la gente se hace presente, algunos me escriben que quieren que vuelva y me extrañan. Me siento muy querido por la gente del Rojo. Mi carrera es de esfuerzo y sacrificio, hoy estoy en el lugar que tengo que estar. Tengo que remarla acá”, reconoció Loyola.

Felipe Loyola avanza ante la marca de Jesús Gallardo en el amistoso que Chile le ganó a México. (Julio Diaz/Photosport).

Tiene el objetivo de ganarse un lugar de indiscutido en el Pisa, tal como lo hizo en todos sus equipos anteriores. “No se sabe mucho de la Serie B en Chile, pero en el mercado pasado compraron 10 jugadores de la Serie B a las mejores ligas del mundo. Me siento bien, los partidos con la selección también te dan visibilidad”, expuso, siempre en la conversación con Sabes Deportes.

“Debo seguir creciendo paso a paso, forjando mi camino. Llegaré a los mejores equipos del mundo, eso no me la saca nadie y lo voy a lograr. Así como cuando logré llegar a la selección, algo que decía en Fernández Vial, nos cagábamos todos de la risa y lo logré”, cerró el Pipe Loyola. Cree fervientemente que esa mentalidad lo llevará lejos.