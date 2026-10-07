El Pipe fue un punto clave en esta aventura de la selección chilena por América del Norte y sacó cuentas alegres para su futuro en el Pisa, club de la Serie B italiana donde casi no ha tenido acción en el inicio de la temporada.

Felipe Loyola llegó a la gira de la Roja por América del Norte con muy pocos minutos en el Pisa. De los cinco partidos que su equipo ha disputado en la Serie B del fútbol italiano, el Pipe sólo jugó uno. Sumó 74 minutos además de dos presencias en la Coppa Italia.

Por eso mismo, Loyola tomó esta aventura de tres partidos amistosos como algo que podía servirle para recuperar la continuidad en la división de plata del calcio. “En lo personal me sirve: jugué en los tres partidos y vuelvo con ganas. Me siento muy bien física y mentalmente”, aseguró.

Agregó que “estoy trabajando muy bien y es cosa de tiempo nomás. Siempre me ha tocado remarla. Mi historia ha sido así. Estoy viviendo hoy en día mi presente con mucha hambre de mejora”. El polifuncional jugador de 25 años tiene razón: salió de las inferiores de Colo Colo rumbo a Fernández Vial.

Felipe Loyola jugó todos los partidos en esta gira e incluso fue capitán ante Estados Unidos. (Joe Puetz/Getty Images).

Desde ahí, pegó el salto a Huachipato, donde se dio a conocer en el balompié criollo siendo pieza importante en el título que ganó el cuadro Acerero de la mano de Gustavo Álvarez. Tras eso, fue a Independiente de Avellaneda en Argentina. Y luego, al Pisa, que entonces estaba en la Serie A. Pero descendió a los meses de su arribo.

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Felipe Loyola marca clave del triunfo de La Roja vs México: “La única diferencia…”

Para Felipe Loyola, la victoria de la Roja ante México por 2-0 tuvo una explicación muy clara. “Siento que salimos de la misma forma que los otros dos partidos. La única diferencia es que anotamos primero nosotros“, afirmó el Pipe. Tiene un punto a favor.

Felipe Loyola y Jonathan Villagra en el partido que Chile le ganó a México. (Julio Diaz/Photosport).

El equipo adiestrado interinamente por Nicolás Córdova se puso en ventaja gracias a un gol de Maximiliano Gutiérrez tras una buena combinación con Gonzalo Tapia. “Con el resultado a favor pudimos controlar de una forma distinta”, manifestó Loyola.

Nicolás Córdova en el partido de Chile vs México. (Julio Diaz/Photosport).

“La gente simplemente que nos apoye, que confíe en nosotros. Somos un grupo que está en construcción, mejorando día a día y que está remando. El fuerte del equipo es joven“, sentenció Felipe Loyola, quien ya suma 23 partidos en la selección chilena. Y quiere más…

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